    İsviçre'de 2.1 GWh kapasiteli dünyanın en büyük redoks akış bataryası inşa ediliyor

    İsviçre’nin kuzeyi, enerji depolama alanında dev bir projeye ev sahipliği yapıyor. Şu anda inşa aşamasında olan proje, 2.1 GWh kapasite ile dünyanın en büyük redoks akış bataryası olacak.

    İsviçre’nin kuzeyi, enerji depolama alanında dev bir projeye ev sahipliği yapıyor. Bölgede kazılan ve yaklaşık 27 metre derinliğe, iki futbol sahası uzunluğuna ulaşacak dev çukur, ülkenin ilk redoks akış bataryasına (redox flow battery) ev sahipliği yapacak. Tamamlandığında ise bu tesis, dünyanın en büyük akış bataryası unvanını alacak.

    Projenin arkasında İsviçre merkezli enerji şirketi FlexBase bulunuyor. 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen tesisin temel amacı, elektrik kesintilerini önlemek ve dalgalı enerji talebine karşı hem İsviçre hem de Avrupa elektrik şebekesini dengelemek. Yaklaşık 150 yıllık bir teknolojiye dayanan redoks akış bataryaları, modern mühendislik ile yeniden şekillendirilerek günümüz ihtiyaçlarına uyarlanıyor.

    FlexBase’in kurucu ortaklarından Marcel Aumer’e göre sistem, milisaniyeler içinde 1.2 GW seviyesinde enerji alıp verebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite, Almanya sınırına yakın konumda bulunan Leibstadt Nükleer Santrali’nin üretimine eşdeğer bir güç anlamına geliyor. Sistem, özellikle rüzgar enerjisinden elde edilen fazla elektriği depolayacak.

    Redoks akış bataryaları nasıl çalışıyor?

    Redoks akış bataryaları, lityum-iyon bataryalardan farklı olarak enerjiyi sıvı elektrolitler içinde depoluyor. Büyük tanklarda tutulan bu sıvılar, bir membranla ayrılmış hücrelerden geçirilerek enerji alışverişi sağlıyor. Şarj sırasında iyonlar membran üzerinden geçerek enerji depolanmasını sağlarken, deşarj sırasında süreç tersine işliyor. Bu döngülerin batarya üzerinde yıpratıcı etkisi olmaması, sistemin neredeyse sınırsız ömürlü olmasını sağlıyor.

    Günümüzde yaygın olan lityum-iyon bataryalar daha çok kısa süreli depolama için uygunken, redoks akış bataryaları uzun vadeli ve şebeke ölçeğinde enerji depolama için daha avantajlı kabul ediliyor. Ayrıca bu teknoloji yanıcı olmaması ve büyük ölçüde geri dönüştürülebilir yapısıyla da öne çıkıyor. Son yıllarda tank, membran ve pompa gibi bileşenlerin maliyetinin düşmesi, redoks akış bataryaların daha yaygın hale gelmesinin önünü açtı.

    210 bin haneye yetecek kapasite

    Kurulacak bataryanın toplam kapasitesi 2.1 GWh olacak. Bu miktarın yaklaşık 210 bin hanenin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor. Tesis yalnızca enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede hızla artan yapay zeka veri merkezlerinin yüksek enerji talebine de yanıt verecek.

    Bu proje, halihazırda dünyanın en büyük akış bataryası olan Çin’deki 700 MWh kapasiteli Xinhua Ushi tesisini geride bırakacak. Öte yandan Japonya ve Almanya da benzer teknolojilere ciddi yatırımlar yapıyor.

    FlexBase, projeyi 2029 yılında tamamlamayı hedefliyor. Batarya sistemi, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir teknoloji kompleksinin parçası olacak. Söz konusu kompleks içerisinde veri merkezi, araştırma laboratuvarları ve ofisler de yer alacak.

    Kaynakça https://www.swissinfo.ch/eng/climate-solutions/switzerland-builds-worlds-most-powerful-redox-flow-battery/91181119 https://flexbase.ch/en/project-overview/redox-flow-battery-storage
