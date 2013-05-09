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İsviçreli Bilim Adamları, ayaklarını eriterek ve soğutarak tırmanabilen yeni bir robot geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsviçreli Bilim Adamları, ayaklarını eriterek ve soğutarak tırmanabilen yeni bir robot geliştirdi
Günümüzde robot teknolojileri çok ciddi ilerleme göstermiş olsalar da, örneğin herhangi bir yere tırmanmak halen robotların çok rahat yapabildikleri bir hareket değil. Ancak son yapılan çalışmalar, farklı bir sistem ile robotların her türlü yüzeye çok daha rahat tırmanmasının önünü açabilir.
Zürih merkezli İsviçre Federal Enstitüsü araştırmacıları Liyu Wang, Lina Graber ve Fumiya Iida tarafından geliştirilen yeni teknoloji, robotların her türlü yüzeye rahatça tırmanabilmelerini temel alıyor. Özel termoplastik yapıştırıcıya sahip ayaklarını tırmanma sırasında 70° derece sıcaklık ile erime seviyesine getiren robot, bu sayede tırmanacağı yüzeye yapışabiliyor. Diğer adımı atması gerektiği zaman ise özel soğutma mekanizması devreye girerek ayaklarının bir tanesi soğutuluyor ve robot yapıştığı yüzeyden ayrılarak yukarıya doğru hareket işlemine devam edebiliyor.
Şimdilik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam eden robot, kendi ağırlığının yedi kat fazlasını ahşap, taş, plastik ve alüminyum gibi yüzeyler üzerinde taşıyabiliyor. Araştırmacılara göre dağ kurtarma ekipleri, gökdelen inşaat ekipleri ya da sadece basit tavan boyası işlemleri için dahi kullanılabilecek sistem, gelecekte robotların sınır tanımadan çalışabileceklerini gözler önüne seriyor.
Yeni geliştirilen sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/dn23499-stickyfooted-robot-gets-high-using-hot-plastic.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 6 yıl
Kuallandığınız cep telefonlarının ne noktalardan bu günlere geldiğini düşünecek olursak bu teknolojide isterleri gereği ihtiyaç duyuldukça gelişecek ve işe yarar hale gelecektir. Düşünebilme yetisine sahip insanlarsınız, dalga geçmenizin sebebini anlayamadım.
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aozgec 6 yıl
isveçli bilim adamları alplerden etkilenmiş sanırım. tabi dilleri az yapışmamıştır onların buzlara
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alito 6 yıl
Bunun hızıyla tepede kurtarılacak adamın helvası bile yenmiş olur. Yıllar sonra hızlı olanları iş yapar ama muhtemelen bu yapışkan olayını çoktan aşmış olurlar.
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digimon52 6 yıl
swat882

digimon52 SavasTeknolojileriHaber.com
senin için işe yaramayan bir bilgi ise niye yorum yapıyorsun?


nerden biliyorsun. senin dairene tirmanmak üzereyim belki :D
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digimon52 6 yıl
SavasTeknolojileriHaber.com
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swat882 6 yıl digimon52
digimon52

SavasTeknolojileriHaber.com

senin için işe yaramayan bir bilgi ise niye yorum yapıyorsun?
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