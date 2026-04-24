İsviçreli ABB, 1.2 MW'lık süper hızlı şarj ünitesini duyurdu

Tam Boyutta Gör İsviçre merkezli enerji şirketi ABB, tek bir elektrikli araca 1 megawatt’ın üzerinde güç sağlayabilen yeni güç kabini tanıttı. OM M-Series adı verilen bu sistem, 625 kW/metrekarelik sektör lideri güç yoğunluğuyla dikkat çekiyor ve alanı kısıtlı şarj istasyonlarında daha verimli kullanım imkanı sunuyor.

Tek bir portta 1.2 MW güç

Dağıtım kabini, ABB’nin farklı şarj üniteleriyle birlikte çalışabiliyor ve çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapı sunuyor. En üst seviye M1200 kurulumu, üç adet dağıtım kabini içeriyor ve tek bir elektrikli araca sıvı soğutmalı MCS bağlantısı üzerinden 1.2 MW’a kadar güç verebiliyor. Alternatif olarak aynı sistem, CCS veya NACS girişlerini kullanan 24 elektrikli araca kadar enerji sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Megawatt seviyesinde şarj için uyumlu dağıtım ünitesi OM Ultra, büyük elektrikli kamyonlar için kullanılan MCS bağlantısıyla 1.500 ampere kadar ve 980 volta kadar çıkış verebiliyor.

Binek araçlara yönelik OM Solo ünitesi ise 800 kW’a kadar tek bir araca şarj sağlayabiliyor ve 800A tepe akım kapasitesine sahip. Sıvı soğutmalı kablosu CCS veya NACS konnektörle kullanılabiliyor. Aynı modelin farklı versiyonlarında hava soğutmalı NACS kabloyla 375A’ya kadar çıkış, faz soğutmalı CCS kabloyla ise 600A’ya kadar çıkış sunulabiliyor. Ayrıca OM Duo modeli iki çıkışa sahip ve her biri 800A’a kadar güç sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, tüm sahaların aynı kapasiteye ihtiyaç duymadığını bildiği için daha küçük çözümler de sunuyor. Giriş seviyesi M200 200 kW, M400 400 kW ve M800 ise 800 kW güç sağlıyor.

Modüler olarak tasarlanan sistem, başlangıçta 200 kW ile kurulup, kullanım arttıkça ek kabinlerle kolayca yükseltilebiliyor. Dağıtım üniteleri yalnızca kabine bağlandığı için yükseltme maliyetlerinin de düşük olması hedefleniyor.

Günümüzde yeni nesil elektrikli araçlar 300 kW’ın üzerinde şarj hızlarına ulaşabildiği için altyapının da bu talebe yetişmesi gerekiyor. ABB'nin yanında birçok başka şirketin benzer çözümleri bulunuyor. Alpitronic 600 kW’a kadar çıkabilen sistemler sunarken, Tesla’nın yeni Supercharger altyapısı 1.2 MW’a kadar güç verebiliyor. Çinli BYD ise 1.5 MW seviyesine ulaşan “Flash Charger” teknolojisiyle bu yarışta yer alıyor.

İsviçreli ABB, 1.2 MW'lık süper hızlı şarj ünitesini duyurdu

