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İsviçreli araştırmacılar, kendi dengesini kurabilen ilginç bir küp üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsviçreli araştırmacılar, kendi dengesini kurabilen ilginç bir küp üzerinde çalışıyor
Birçok farklı bilimsel araştırma ve teknolojinin altında imzası bulunan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, kendi dengesini kurabilen Cubli adlı ilginç bir küp geliştirdiler.
15 x 15 x 15cm boyutunda ve tam kare formunda hazırlanan robot Cubli, içerisinde "Reaksiyon Tekerlekler" isimli dönen motorlar ile farklı sensörler taşıyor ve bu sayede kendi dengesini çok iyi oranda kurabiliyor ya da herhangi bir köşesi üzerinde motor torkunun ayarlanması sayesinde dengede kalabiliyor. Taşıdığı motorların ani bir şekilde durması sonucu oluşan güç ile ufak zıplamalar da yapabilen Cubli, yine motor torku sayesinde de kontrollü düşüşler yapabiliyor. Zıplama, dengede kalma ve kontrollü olarak düşme yeteneklerinin birleşimi sonucunda ise kendi başına yürüyebilen robot, açık gövde yapısıyla da içerisinde olan işlemleri gözler önüne serebiliyor.
Geliştirme çalışmaları devam eden Cubli, farklı gezegenler üzerinde uzak mesafelerden keşif yapma gibi bir potansiyel ortaya koyabiliyor. Robotun yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/12/21/swiss-research-jumping-cube/ Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
İşte bunlar hep fizik.
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umtkrhn 5 yıl
İşviçreli bilim adamları olmasa ne yapardık, lafa nasıl başlardık :-D
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1 Avatar
iphone_bg 5 yıl
oynar baslikli dis fircasindan nerelere geldi adamlar. helal olsun :)))
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Hacı yatmaz değil mi o?
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akare+bkare=ckare 5 yıl
bizim insanımız kadın programları, gereksiz yarışmalar, futbol maçları izleye dursun; siyasette kedi köpek gibi birbirine girsin, din adı altında hortumlamalar yapsın, eşine şiddet uygulasın, ot çeksin, gaza getirilip koyun gibi sürülsün, kahvede 5 saat okey oynaya dursun, diğer devletler gelişiyor.
Eğlenmeyin demiyorum, eğlenin ama sınırını bilin, eğer 1 saat eğleniyorsanız 1 saat çalışmasını da bilin.
Futbol izlemeyin demiyorum, maç izlemeye kadıköy e gidin ama izledikten sonra onun oyun olduğunun farkına varın. Yenilince sosyal medyada karşı tarafı sıkıştırmaya çalışma
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multiTYRT 5 yıl
Yeni birşey değil, NASA Bildiğim kadarı ile 1969'daki Apollo 11'den beri kullanıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
"Basit bir üç boyutta presesyon hareketi. Üç eksenli gyro'dan gelen veriyi işleyerek birbirine dik yerleştirilen halkaları döndürerek açısal momentum kazandırıyorlar. Kazanılan momentum güçlü bir eylemsizlik momenti oluşturuyor.
Kısaca "gyroscope" olarak youtube'da aratırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz."
Sakın yanlış anlama ama bu kadar basitse bir tanede sen yapsanda görsek :))
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DH Misafiri 5 yıl
sayısal derslerdeki;gerçek hayatta nerde işime yarayacak geyiğine cevap niteliğinde bir örnek
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einhander 5 yıl
gelecegının oldugunu dusunuyorum.
deprem gıbı bır dogal afette dengede durabılecegı için daha buyuk boyutlu ve bınalara enjekte edılmıs sekıllerı uretılebılır
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RadyoaktifKatır 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sayısal derslerdeki;gerçek hayatta nerde işime yarayacak geyiğine cevap niteliğinde bir örnek

+++
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DaRKFoRCeS 5 yıl
İsviçre kelimesi artık herşeyde geçer oldu.Bizdede illaki iyi çalışan araştırmacılar vardır.Destek yok anlaşılan.
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Balawitz 5 yıl
Neden Türk araştırmacılar değil
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BaranGunduz 5 yıl
Dikkatinizi çekerim yine İsviçre.
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1444 5 yıl
ilk aklıma gelen robot teknolojisinde kullanılabilir
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Republic of Gamers 5 yıl
İsviçreli bilim adamlarının sonu gelmiyor.
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umtkrhn 5 yıl
Videoda sanki montaj ve oynamalar var,
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Kulak Misafiri 5 yıl umtkrhn
umtkrhn
Videoda sanki montaj ve oynamalar var,

Benim de dikkatimi çekti.
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umtkrhn 5 yıl
İşviçreli bilim adamları olmasa ne yapardık, lafa nasıl başlardık :-D
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