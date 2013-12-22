İsviçreli araştırmacılar, kendi dengesini kurabilen ilginç bir küp üzerinde çalışıyor

Birçok farklı bilimsel araştırma ve teknolojinin altında imzası bulunan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, kendi dengesini kurabilen Cubli adlı ilginç bir küp geliştirdiler.

15 x 15 x 15cm boyutunda ve tam kare formunda hazırlanan robot Cubli, içerisinde "Reaksiyon Tekerlekler" isimli dönen motorlar ile farklı sensörler taşıyor ve bu sayede kendi dengesini çok iyi oranda kurabiliyor ya da herhangi bir köşesi üzerinde motor torkunun ayarlanması sayesinde dengede kalabiliyor. Taşıdığı motorların ani bir şekilde durması sonucu oluşan güç ile ufak zıplamalar da yapabilen Cubli, yine motor torku sayesinde de kontrollü düşüşler yapabiliyor. Zıplama, dengede kalma ve kontrollü olarak düşme yeteneklerinin birleşimi sonucunda ise kendi başına yürüyebilen robot, açık gövde yapısıyla da içerisinde olan işlemleri gözler önüne serebiliyor.

Geliştirme çalışmaları devam eden Cubli, farklı gezegenler üzerinde uzak mesafelerden keşif yapma gibi bir potansiyel ortaya koyabiliyor. Robotun yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/12/21/swiss-research-jumping-cube/