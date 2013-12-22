İsviçreli araştırmacılar, kendi dengesini kurabilen ilginç bir küp üzerinde çalışıyor

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Birçok farklı bilimsel araştırma ve teknolojinin altında imzası bulunan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, kendi dengesini kurabilen Cubli adlı ilginç bir küp geliştirdiler.
15 x 15 x 15cm boyutunda ve tam kare formunda hazırlanan robot Cubli, içerisinde "Reaksiyon Tekerlekler" isimli dönen motorlar ile farklı sensörler taşıyor ve bu sayede kendi dengesini çok iyi oranda kurabiliyor ya da herhangi bir köşesi üzerinde motor torkunun ayarlanması sayesinde dengede kalabiliyor. Taşıdığı motorların ani bir şekilde durması sonucu oluşan güç ile ufak zıplamalar da yapabilen Cubli, yine motor torku sayesinde de kontrollü düşüşler yapabiliyor. Zıplama, dengede kalma ve kontrollü olarak düşme yeteneklerinin birleşimi sonucunda ise kendi başına yürüyebilen robot, açık gövde yapısıyla da içerisinde olan işlemleri gözler önüne serebiliyor.
Geliştirme çalışmaları devam eden Cubli, farklı gezegenler üzerinde uzak mesafelerden keşif yapma gibi bir potansiyel ortaya koyabiliyor. Robotun yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/12/21/swiss-research-jumping-cube/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğlenmeyin demiyorum, eğlenin ama sınırını bilin, eğer 1 saat eğleniyorsanız 1 saat çalışmasını da bilin.
Futbol izlemeyin demiyorum, maç izlemeye kadıköy e gidin ama izledikten sonra onun oyun olduğunun farkına varın. Yenilince sosyal medyada karşı tarafı sıkıştırmaya çalışma
Kısaca "gyroscope" olarak youtube'da aratırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz."
Sakın yanlış anlama ama bu kadar basitse bir tanede sen yapsanda görsek :))
deprem gıbı bır dogal afette dengede durabılecegı için daha buyuk boyutlu ve bınalara enjekte edılmıs sekıllerı uretılebılır
+++
Benim de dikkatimi çekti.
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