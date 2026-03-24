It: Welcome to Derry'nin 2. sezonu için beklenen açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT'in öncesinde yaşananları konu olan HBO dizisi IT: Welcome to Derry, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla HBO'nun yüzünü güldürdü. IT filmlerini de yapan ekip tarafından hazırlanan dizi, izleyiciler tarafında ilgiyle karşılandı ve HBO'nun bu yıl en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Hâl böylence serinin hayranları da 2. sezon duyurusu için bekler odu. O duyuru hâlâ gelmedi ama 2. sezon onayı bu noktada artık formaliteye kalmış gibi görünüyor.

Dizinin yaratıcılarından olan Barbara Muschietti, dün Collider'a verdiği röportajda 2. sezonun yakında resmi olarak duyurulacağını açıkladı. Bu duyurunun gecikmesinin imzalanması gereken kontratlarla alakalı olduğunu ima eden Muschietti, bu formalitelerin zaman aldığını ama hem kendilerinin hem de stüdyonun 2. sezonu çekme niyetinde olduklarını ifade etti. Yani anlayacağınız 2. sezon yolda; sadece resmi olarak duyurulabilmesi için belli başlı anlaşmaların tamamlanması gerekiyor.

It: Welcome to Derry'nin 2. Sezonu, 1935'te Yaşananları Konu Alacak

Dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Andy Muschietti, daha önce verdiği bir demeçte It: Welcome to Derry'yi üç sezonluk bir dizi olarak tasarladıklarını açıklamıştı. Muschietti ve yapım ekibinin niyeti, her sezonda kronolojik olarak daha geriye giderek, üç sezonluk büyük bir hikâyeyi tersten anlatmak.

IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Olur da 2. sezon çekilirse, 27 yıllık bu kanlı döngünün bir önceki ayağına, yani 1935'e gidilecek. İlk sezonda tanıştığımız bazı karakterler, bu kez 27 önceki hâlleriyle hikâyede yer alacak. Hatırlarsanız daha önce IT filmlerinde de benzer bir formül izlenmiş ama orada 27 yıl geriye değil ileriye gidilmişti.

