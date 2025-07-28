HBO'nun IT: Welcome to Derry dizisinden yeni fragman yayınlandı

Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), 2017 ve 2019 yıllarında çıkan iki filmle sinemaya uyarlanmış, ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi memnun etmişti. Bu yüzden yine aynı ekibin hazırladığı IT: Welcome to Derry'den de beklentiler yüksek.
IT: Welcome to Derry, Ekim Ayında Başlayacak
Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağı bulunuyor.
Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor. IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti.
IT: Welcome to Derry, Ekim ayında başlayacak ve ülkemizde de HBO Max üzerinden yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi