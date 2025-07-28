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    HBO'nun IT: Welcome to Derry dizisinden yeni fragman yayınlandı

    Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), bu kez bir diziyle izleyici karşısına çıkıyor. HBO, merakla beklenen IT: Welcome to Derry dizisinden yeni bir fragman paylaştı.

    IT: Welcome to Derry Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar ABD'de düzenlenmekte olan San Francisco Comic-Con, geçtiğimiz yıllardaki kadar büyük duyurulara sahne olmuyor belki ama bu etkinlik vesilesiyle yeni fragmanlar üst üste geliyor. Comic-Con kapsamında yeni fragmanı yayınlanan yapımlardan biri de HBO'nun merakla beklenen IT dizisi oldu. IT: Welcome To Derry adını taşıyan diziden yeni bir fragman yayınlandı.

    Stephen King'in en sevilen eserlerinden olan IT (O), 2017 ve 2019 yıllarında çıkan iki filmle sinemaya uyarlanmış, ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi memnun etmişti. Bu yüzden yine aynı ekibin hazırladığı IT: Welcome to Derry'den de beklentiler yüksek.

    IT: Welcome to Derry, Ekim Ayında Başlayacak

    Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağı bulunuyor.

    Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor. IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti.

    IT: Welcome to Derry, Ekim ayında başlayacak ve ülkemizde de HBO Max üzerinden yayınlanacak.

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    _
    _Luminus_ 4 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 5 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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