IT: Welcome to Derry, en iyi açılış yapan HBO dizilerinden biri oldu

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en sevilen eserlerinden olanIT'in öncesinde yaşananları konu olan HBO dizisi IT: Welcome to Derry, bu hafta izleyici ile buluştu. IT filmlerini de yapan ekibin hazırladığı dizi, izleyiciler tarafında ilgiyle karşılandı ve HBO'nun bugüne kadar en iyi açılış yapan dizilerinden biri oldu.

IT: Welcome to Derry, İlk Bölümü En Çok İzlenen HBO Dizilerinden Biri Oldu

26 Ekim'de başlayan IT: Welcome to Derry, ilk üç gününde sadece ABD'de 5.7 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da Welcome to Derry'yi HBO'nun en iyi açılış yapan üçüncü dizisi yaptı. Daha önce sadece House of the Dragon ve The Last of Us'ın ilk bölümleri daha fazla izleyici çekebilmişti. Şimdi asıl soru dizinin sonraki haftalarda bu performansını sürdürüp sürdüremeyeceği.

IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağı bulunuyor.

Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor. IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti.

