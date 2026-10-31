It: Welcome to Derry sürpriz bir bölümle ekranlara geri döndü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en sevilen eserlerinden IT'in öncesinde yaşananları konu alan HBO dizisi IT: Welcome to Derry, dün sürpriz bir bölümle ekranlara geri döndü. HBO, 31 Ekim'e denk gelen Cadılar Bayramı sırasında It: Welcome to Derry'nin yeni bir bölümünü yayınladı. Böylece aralık ayında tamamlanan ilk sezonun yanına bir de özel bölüm eklenmiş oldu.

It: Welcome to Derry'nin bu özel bölümü, "A Story of Derry" adını taşıyor ve ana hikâyenin yüzyıllar öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Pennywise ile bağlantılı bir ruhla yolları kesişen bir grup çocuk bulunuyor.

It: Welcome to Derry, 2. Sezonuyla Geri Dönecek

It: Welcome to Derry'nin ekranlardaki yolculuğu 2. sezonla devam edecek. HBO yeni sezona resmi olarak onay verdi. Ancak henüz çekimlere başlanmadı.

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IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. 2. sezon ise 27 yıllık bu kanlı döngünün bir önceki ayağına, yani 1935'e gidilecek. İlk sezonda tanıştığımız bazı karakterler, bu kez 27 önceki hâlleriyle hikâyede yer alacak. Hatırlarsanız daha önce IT filmlerinde de benzer bir formül izlenmiş ama orada 27 yıl geriye değil ileriye gidilmişti.

Yapım ekibinin niyeti, her sezonda kronolojik olarak daha geriye giderek, üç sezonluk büyük bir hikâyeyi tersten anlatmak.

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It: Welcome to Derry için sürpriz bir bölüm yayınlandı

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