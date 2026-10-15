İtalya, Bayraktar TB3 tabanlı 6 SİHA alıyor

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Tam Boyutta Gör İtalya Hava Kuvvetleri, Baykar ve Leonardo şirketlerinin ortak girişimi LBA Systems tarafından Bayraktar TB3 temel alınarak geliştirilen “TB3 ikizi” Astore Levante silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) 6 adet tedarik edecek.

İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, sözleşmenin yürürlükte olduğunu ve platformun sertifikasyon sürecinin 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Bayraktar TB3 temel alınarak geliştirildi

Astore Levante, Bayraktar TB3'ün temel alındığı özel bir SİHA platformu olarak öne çıkıyor. İtalya'da üretilecek sistemin ülkenin mevcut insansız hava aracı kabiliyetlerini yenilemesi ve Avrupa pazarında yeni satış fırsatları oluşturması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Roma'da düzenlenen ve savunma sanayisi ile hava kuvvetlerinin geleceğinin ele alındığı konferansın ardından yaptığı açıklamada, tedarik sürecinin devam ettiğini doğruladı. Rivista Italiana Difesa'nın aktardığı bilgilere göre sözleşme hâlihazırda yürürlükte bulunuyor.

Anlaşma kapsamında her biri iki SİHA'yı kontrol edebilen yer kontrol istasyonundan (GCS) oluşan üç sistem teslim alınacak. Böylece İtalya Hava Kuvvetleri toplam 6 Astore Levante SİHA'ya sahip olacak. İlerleyen dönemde siparişin artırılıp artırılmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Platformun Avrupa sertifikasyon sürecinin 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında tamamlanması bekleniyor. Bu süreç, Astore Levante'nin Avrupa ülkelerine satışının önünü açması açısından önem taşıyor.

Baykar üretimi TB2’yi kullanan NATO ülkeleri arasında Türkiye, Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Hırvatistan bulunuyor. TB3 özelinde ise Türkiye ve İtalya yer alıyor.

Türk ve Avrupa mühimmatları masada

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Astore Levante'nin hangi silahlarla donatılacağı konusunda henüz nihai bir karar verilmiş değil. Platformun öngörülen silah konfigürasyonunda Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen mühimmatlar bulunuyor. Bunlar arasında ROKETSAN'ın MAM ailesindeki güdümlü mühimmatları ile Baykar'ın geliştirdiği KEMANKEŞ-1 mini seyir füzesi yer alıyor.

Nitekim LBA Systems, Astore Levante'yi temmuz ayında düzenlenen Farnborough fuarında Türk mühimmatlarıyla birlikte sergilemişti. Bununla birlikte İtalya, platformda Avrupa menşeli silahların kullanılmasını da değerlendiriyor.

Antonio Conserva, “Şu an itibarıyla kararlarımızı vermiş değiliz; doğal silah donanımı Türk menşeili ancak MBDA ve küçük İtalyan sanayi gruplarıyla da ortak çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

İtalya Hava Kuvvetleri, Astore Levante ile yaşlanan ABD yapımı MQ-1 Predator SİHA filosunu değiştirmeyi planlıyor. Yeni platformlar silahlı görevlerin yanı sıra keşif, gözetleme, istihbarat ve eğitim için de kullanılacak.

Bayraktar TB3, uçak gemileri için de gündemde

Bayraktar TB3, Astore Levante projesinin yanı sıra İtalya'nın deniz havacılığı planlarında da yer alıyor. İtalya Deniz Kuvvetleri, nisan ayında TB3'ü, F-35B savaş uçaklarına da ev sahipliği yapan Cavour uçak gemisinden operasyon gerçekleştirebilecek bir insansız hava aracı olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.

Bayraktar TB3, Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde görev yapıyor. Katlanabilir kanat yapısı ve kısa pistli gemilerden operasyon yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan platform, deniz tabanlı insansız hava aracı operasyonları ihtiyacını karşılıyor. TB3'ün bir diğer potansiyel kullanıcısı olan Endonezya'nın da İtalya'dan satın aldığı Garibaldi uçak gemisinde bu platformu konuşlandırması bekleniyor.

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