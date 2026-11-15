İtalya, Android telefonlardaki görüntülere izinsiz erişen Meta'ya cezayı kesti

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Oynat İtalya, kullanıcıların fotoğraflarına izinsiz eriştiği gerekçesiyle Meta'ya rekor bir para cezası kesti. Ülkenin Veri Koruma Kurumu, Facebook'un fotoğraf öneri özelliğinin yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının galerisine açık rıza almadan ulaştığını tespit etti. Şirketin genel izinlerin arkasına saklanarak gizliliği ihlal etmesi sebebiyle 805 milyon euro ödemesine karar verildi. Karara katılmayan Meta ise cezanın orantısız olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Meta'nın Facebook ve Instagram gibi platformları üzerinden kullanıcılarına ait büyük miktarda kişisel veri topladığı zaten biliniyor. Ancak şirket artık kabullenilen bu sınırların da ötesine geçerek kullanıcıların galerine de izinsiz erişmeye başladı. Bu ihlal, İtalya'da kayda değer bir cezaya sebep oldu. İtalya Veri Koruma Kurumu, Android kullanıcılarının fotoğraf ve videolarına yeterli bilgilendirme ve açık rıza olmadan eriştiği gerekçesiyle Meta'ya 805 milyon euro para cezası kesti.

Meta, Android kullanıcılarının fotoğraf galerilerine izinsiz erişti

Söz konusu cezanın merkezinde, Facebook'un 2023 yılında kullanıma sunduğu fotoğraf önerileri özelliği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraf ve videoları tarayarak Facebook'ta paylaşım yaparken bunlardan bazılarını öneriyor. Ancak İtalyan düzenleyici kuruma göre Meta, bu özellik için ayrı bir izin istemek yerine uygulamanın tamamı için geçerli tek bir yetkilendirme kullandı. Kullanıcılara gösterilen genel bilgilendirme de telefon galerilerine erişime izin verdiklerini anlamaları için yeterli değildi. Böylece Meta, İtalya'daki yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının fotoğraflarına, videolarına ve bunlarla ilişkili üst verilere (metadata) gerekli açık rızayı almadan erişmiş oldu. Üstelik ihlalin, uygulamasını güncellemeyen veya daha önce bu sisteme onay vermiş kullanıcıları da etkilediği belirtiliyor.

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İtalya Veri Koruma Kurumu, Meta'dan söz konusu özellik için ayrı ve açık bir onay istemesini, kullanıcılara fotoğraf galerilerine neden erişildiğini bildirmesini ve özelliğin nasıl devre dışı bırakılabileceğini net şekilde açıklamasını talep etti. Kurum, cezanın miktarını belirlerken etkilenen kullanıcı sayısını, ihlalin süresini ve Meta'nın soruşturma sırasındaki iş birliği eksikliğini de dikkate aldı. Neticede kesilen 805 milyon euroluk ceza, İtalya'nın bugüne kadar bir teknoloji şirketine kestiği en büyük para cezalarından biri oldu.

Meta ise karara katılmadığını ve cezanın orantısız olduğunu savunarak karara itiraz edeceğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin son dönemde karşı karşıya kaldığı yüksek tutarlı yaptırımların da devamı niteliğinde. Hatırlarsanız New Mexico'daki bir mahkeme de geçtiğimiz ekim ayında Meta'nın kullanıcı verilerinin kullanımı konusunda eyalet sakinlerini yıllarca yanılttığı gerekçesiyle şirkete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetmişti.

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İtalya, telefonlara izinsiz erişen Meta'ya cezayı kesti

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