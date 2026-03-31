    İtalya, uçak gemisi için Bayraktar TB3 alıyor: Avrupa'da ilk olacak

    İtalya Donanması, Bayraktar TB3 SİHA’yı Cavour uçak gemisine entegre etmeye hazırlanıyor. Bayraktar TB3’ün keşif, gözetleme ve silahlı görevlerde kullanılması planlanıyor.

    İtalya Donanması, deniz konuşlu insansız hava gücünü genişletmek amacıyla Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 sistemlerine yöneliyor. Naval News’in haberine göre İtalya’nın donanma komutanı Koramiral Berutti Bergotto, 25 Mart’ta İtalyan Senatosu’nda yaptığı açıklamada Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA) tedarik sürecinin başlatıldığını duyurdu. Sistemin, İtalya’nın amiral gemisi konumundaki Cavour uçak gemisinde konuşlandırılması planlanıyor.

    Bergotto, yaptığı açıklamada “Bu şirketin Leonardo ile bir işbirliği anlaşması imzaladığını biliyorsunuz; bu nedenle, satın alma işlemi Leonardo aracılığıyla gerçekleşecek. Sistem, Cavour (uçak gemisi) üzerine entegre edilebilir. Bu, hem gözetleme hem de silah taşıma imkanı sağlar” dedi.

    Dolayısıyla tedarik, Baykar ve Leonardo’nun ortak girişimi LBA Systems üzerinden gerçekleşecek. LBA Systems, Bayraktar TB3’ü İtalya’nın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilir.

    İtalya, TB3’ü tedarik etmesi halinde bu platformun Avrupa’daki ilk kullanıcısı olacak. Daha önce Endonezya, hem kara hem gemi konuşlu versiyonlar için TB3 siparişi veren ilk ülke olarak açıklanmıştı.

    Bayraktar TB3, halihazırda 30’dan fazla ülkeye ihraç edilen ve sahada geniş kullanım tecrübesi bulunan TB2 platformunun deniz operasyonlarına uyarlanmış versiyonu olarak geliştirildi. Katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyeti, platformun en kritik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Platformun denizdeki performansı ise NATO’nun 2026 yılında düzenlediği Steadfast Dart tatbikatında da sergilendi. Tatbikat sırasında TB3’ler, TCG Anadolu’dan kalkış yaparak istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz görevlerini başarıyla icra etmişti.

    İtalyan Donanması halihazırda Cavour uçak gemisinde F-35B kısa kalkış/dikey iniş (STOVL) savaş uçaklarını aktif olarak kullanıyor. TB3’ün bu platforma entegre edilmesi, insanlı ve insansız hava unsurlarının birlikte görev yaptığı hibrit bir hava gücü yapısına geçiş anlamına geliyor. Bu entegrasyon sayesinde İtalya, özellikle uzun süreli gözetleme, hedef tespiti ve düşük yoğunluklu taarruz görevlerinde insanlı platformlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

