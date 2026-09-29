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    İtalyan bankasında büyük vurgun: Yapay zeka ile 95 milyon euro dolandırdılar

    İtalya'nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo'nun iştiraki Fideuram, yapay zeka destekli dolandırıcılıkta 95 milyon euro kaybetti. Paranın 53 milyon eurosu geri alındı.

    İtalyan bankasında büyük vurgun: Yapay zeka ile dolandırdılar Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık iştiraki Fideuram, yapay zeka destekli bir dolandırıcılık sonucu 95 milyon euro kaybetti. Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Paolo Molesini'yi hedef alan saldırıda, banka CEO'su Carlo Messina'nın kimliğine bürünen dolandırıcılar, sahte WhatsApp mesajı ve yapay zeka ile kopyalanmış bir avukat sesi kullanarak yurt dışına para transferi yapılmasını sağladı.

    Şubat 2026'da başlayan olayda Molesini'nin WhatsApp üzerinden Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'dan gelmiş gibi görünen bir mesaj aldığı belirtildi. Mesajda, yurt dışındaki büyük çaplı bir finansal işlem için acil yardım talep ediliyordu. Ardından tanınmış bir hukuk firmasının kıdemli ortağından geliyormuş izlenimi veren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

    Ancak görüşmenin karşı tarafında gerçek avukat bulunmuyordu. Dolandırıcılar, yapay zeka teknolojisiyle avukatın sesini taklit ederek ilk talebin doğruluğunu teyit eden bir konuşma gerçekleştirdi. Böylece Molesini, işlemin hem bankanın üst yönetimi hem de hukuk danışmanları tarafından onaylandığına inandırıldı.

    Molesini, mart ayında kişisel nedenleri gerekçe göstererek başkanlıktan istifa etmişti. Olay sırasında yönetim kurulu başkanıydı.

    95 milyon euro yurt dışındaki hesaplara aktarıldı

    Gelen talimatın gerçek olduğunu düşünen Molesini, Fideuram'ın finans departmanına bir dizi uluslararası para transferi gerçekleştirmesi yönünde talimat verdi. Bankadan toplam 95 milyon euro, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplar başta olmak üzere çeşitli yurt dışı hesaplarına gönderildi. Söz konusu tutar, yaklaşık 108 milyon dolara karşılık geliyor.

    Fideuram ekipleri, transferlerdeki anormallikleri kısa sürede tespit ederek paranın gönderildiği bankalarla ve ilgili ülkelerin yetkilileriyle iletişime geçti. İtalya, Portekiz ve Çin'deki yetkililer ile finans kuruluşlarının iş birliği sayesinde 53 milyon euro geri alındı.

    Buna karşın paranın geri kalanına henüz ulaşılamadı. Dolandırıcıların parayı farklı ülkelerdeki hesaplar arasında dolaştırdıktan sonra kripto paralara dönüştürdüğü belirtiliyor.

    Milano'daki savcılar, yapay zeka destekli dolandırıcılığın arkasındaki kişileri tespit etmek için soruşturma yürütüyor. Kaynaklardan biri, Avrupa Birliği dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişinin bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu aktardı.

    İtalya'da yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen benzer bir dolandırıcılık daha önce de yaşanmıştı. Geçen yıl dolandırıcılar, bir İtalyan bakanın sesini taklit ederek iş insanı Massimo Moratti'yi yurt dışındaki bir hesaba yaklaşık 1 milyon euro göndermeye ikna etmişti. Bu olayda para daha sonra geri alınmıştı.

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