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    İtalyan devinde kontrol el değiştirdi: Iveco artık Tata’nın

    Tata Motors, Iveco’nun hisselerinin %89,42’sini alarak İtalyan ticari araç üreticisinin kontrolünü devraldı. Yaklaşık 3,91 milyar euroluk işlem, Tata'nın Avrupa’daki varlığını önemli ölçüde büyütüyor.

    İtalyan devinde kontrol el değiştirdi: Iveco artık Tata’nın
    Hintli Tata Motors, Iveco’yu satın alma sürecindeki ilk hisse devir ve ödeme aşamasını tamamladı. Hollanda merkezli iştiraki TML CV Holdings üzerinden Iveco sermayesinin yaklaşık yüzde 89,42’sine sahip olan şirket, İtalyan üreticinin kontrolünü resmen ele geçirdi.

    Tata, Temmuz 2025’te açıkladığı hisse başına 14,10 euroluk teklifini, ekim ayında 14,40 euroya yükseltmişti. Böylece işlemin toplam değeri yaklaşık 3,91 milyar euroya çıktı. Kalan hissedarlar için teklif süreci 6 Kasım’a kadar devam edecek. Bu döneme ilişkin işlemlerin 13 Kasım’da tamamlanmasıyla Tata’nın payı daha da artabilecek.

    Yılda 590 binin üzerinde araç satışı hedefleniyor

    Tata ve Iveco’nun birleşen ticari araç faaliyetlerinin yıllık 590 binin üzerinde araç satışı ve yaklaşık 21 milyar euro ciroya ulaşması bekleniyor. Satın alma, Tata’ya Avrupa’da üretim tesisleri ve güçlü bir satış ağı kazandırırken gelirlerinin büyük bölümünü Avrupa’dan elde eden Iveco’nun farklı pazarlara açılmasını destekleyecek.

    İtalyan devinde kontrol el değiştirdi: Iveco artık Tata’nın Tam Boyutta Gör
    İki şirket; fabrikalarından, tedarikçi ağlarından ve teknoloji birikimlerinden ortak yararlanmayı planlıyor. Özellikle elektrikli ve sıfır emisyonlu taşımacılık çözümlerinin geliştirilmesinde, Iveco’nun güç aktarma sistemleri şirketi FPT Industrial önemli rol üstlenecek.

    Merkez Torino’da kalacak, savunma bölümü kapsam dışında

    Tata, anlaşma kapsamında Iveco’nun fabrikalarını ve istihdamını koruma, genel merkezini Torino’da tutma taahhüdünde bulundu. Çalışma koşulları ve yatırım planları gibi alanları kapsayan mali olmayan taahhütler, işlemin tamamlanmasından itibaren iki yıl geçerli olacak.

    Iveco’nun savunma faaliyetleri ise satın almaya dahil değil. Bu bölüm, daha önce yaklaşık 1,6 milyar euro karşılığında Leonardo’ya satılmıştı.

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