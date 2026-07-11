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    İthal ürünlere ek gümrük vergisi Resmi Gazete’de yayınlandı

    Son yıllarda Çin üretimi ürünler ya da yedek parçaların çok uygun fiyatlarla ithal edilmesi iç pazarı olumsuz etkiliyor. Pek çok ülke buna karşı ek ithalat vergileri uygulamaya başladı. 

    vergi Tam Boyutta Gör
    11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete sayısında ülkemize ithal edilen ürün ve yedek parçalara ilişkin ek gümrük vergilerinin uygulanmasına yönelik yeni bir karar yer alıyor. Çin’den ithal edilen ürünlere karşı iç pazarı koruma amaçlı olduğu tahmin edilen bu karar ile ülkemizde satılan bazı ürünlere zam gelebilir.

    Pek çok ithal ürüne ek gümrük vergisi

    Kararda GTİP numaraları ile yayınlandığı için hangi ürünlere ne kadar gümrük vergisi getirildiği belirtilmemiş ancak genel başlıklar altında araştırıldığında karşımıza belirli ürünlere ne kadar vergi geldiği anlaşılabiliyor.

    Örneğin elektrik ve elektronik başlığı altında yüzde 10-30 arasında değişen vergiler söz konusu. Bu başlık altında kablo ve çeşitli elektrik bağlantı ekipmanları, akıllı cihazların üretiminde ve montajında kullanılan parçalar ya da elektronik kontrol üniteleri ve sensörler gibi parçalar yer alıyor.

    Genel olarak ek vergiler şu şekilde:

    • Otomotiv ve yedek parça: %10-30 arası
    • Plastik ve kauçuk mamulleri: %5–15
    • LED aydınlatma ürünleri: %10–20
    • Elektrik ve elektronik: %10–30 arası
    • Soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları: %15–30
    • Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları: %5–15
    • Lityum akümülatörler: %15–30
    • Dış mekân lastikleri: %15–30
    • El aletleri: %15–30
    • Makine ve sanayi ekipmanları: %0–30
    • Oyuncaklar: %25
    • Kâğıt ve kâğıt ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar
    • Bakır tel ve bazı metal ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar

    Bugüne kadar ithalatta vergi istisnası uygulanan kalemlerin yine aynı istisnayı almaya devam edeceği de belirtiliyor.

    İlgili karar

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