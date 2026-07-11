İthal ürünlere ek gümrük vergisi Resmi Gazete’de yayınlandı

Pek çok ithal ürüne ek gümrük vergisi
Kararda GTİP numaraları ile yayınlandığı için hangi ürünlere ne kadar gümrük vergisi getirildiği belirtilmemiş ancak genel başlıklar altında araştırıldığında karşımıza belirli ürünlere ne kadar vergi geldiği anlaşılabiliyor.
Örneğin elektrik ve elektronik başlığı altında yüzde 10-30 arasında değişen vergiler söz konusu. Bu başlık altında kablo ve çeşitli elektrik bağlantı ekipmanları, akıllı cihazların üretiminde ve montajında kullanılan parçalar ya da elektronik kontrol üniteleri ve sensörler gibi parçalar yer alıyor.
Genel olarak ek vergiler şu şekilde:
- Otomotiv ve yedek parça: %10-30 arası
- Plastik ve kauçuk mamulleri: %5–15
- LED aydınlatma ürünleri: %10–20
- Elektrik ve elektronik: %10–30 arası
- Soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları: %15–30
- Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları: %5–15
- Lityum akümülatörler: %15–30
- Dış mekân lastikleri: %15–30
- El aletleri: %15–30
- Makine ve sanayi ekipmanları: %0–30
- Oyuncaklar: %25
- Kâğıt ve kâğıt ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar
- Bakır tel ve bazı metal ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar
Bugüne kadar ithalatta vergi istisnası uygulanan kalemlerin yine aynı istisnayı almaya devam edeceği de belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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