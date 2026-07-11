İthal ürünlere ek gümrük vergisi Resmi Gazete’de yayınlandı

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Tam Boyutta Gör 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete sayısında ülkemize ithal edilen ürün ve yedek parçalara ilişkin ek gümrük vergilerinin uygulanmasına yönelik yeni bir karar yer alıyor. Çin’den ithal edilen ürünlere karşı iç pazarı koruma amaçlı olduğu tahmin edilen bu karar ile ülkemizde satılan bazı ürünlere zam gelebilir.

Pek çok ithal ürüne ek gümrük vergisi

Kararda GTİP numaraları ile yayınlandığı için hangi ürünlere ne kadar gümrük vergisi getirildiği belirtilmemiş ancak genel başlıklar altında araştırıldığında karşımıza belirli ürünlere ne kadar vergi geldiği anlaşılabiliyor.

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Örneğin elektrik ve elektronik başlığı altında yüzde 10-30 arasında değişen vergiler söz konusu. Bu başlık altında kablo ve çeşitli elektrik bağlantı ekipmanları, akıllı cihazların üretiminde ve montajında kullanılan parçalar ya da elektronik kontrol üniteleri ve sensörler gibi parçalar yer alıyor.

Genel olarak ek vergiler şu şekilde:

Otomotiv ve yedek parça: %10-30 arası

Plastik ve kauçuk mamulleri: %5–15

LED aydınlatma ürünleri: %10–20

Elektrik ve elektronik: %10–30 arası

Soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları: %15–30

Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları: %5–15

Lityum akümülatörler: %15–30

Dış mekân lastikleri: %15–30

El aletleri: %15–30

Makine ve sanayi ekipmanları: %0–30

Oyuncaklar: %25

Kâğıt ve kâğıt ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar

Bakır tel ve bazı metal ürünleri: Ürüne göre değişen oranlar

Bugüne kadar ithalatta vergi istisnası uygulanan kalemlerin yine aynı istisnayı almaya devam edeceği de belirtiliyor.

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