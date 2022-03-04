Itopya Ankara Mağazası Açıldı

IT ve Gaming teknoloji ürünlerin satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere benzersiz çözümler sunan Itopya, müşteri deneyimlerini geliştirmek, sevilen teknoloji markalarını oyunculara daha ulaşılabilir hale getirmek için Türkiye’nin başkenti Ankara’da 1.500 m2 büyüklüğündeki 3. mağazasının kapılarını 4 Mart’ta açtı.
MSI, ASUS, Gigabyte, Steelseries ve Razer gibi dünyaca tanınmış ve önde gelen gaming markalarının deneyimleme stantlarının bulunduğu, İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü mağazalarından sonra, benzersiz hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesine sahip 3. Mağazasıyla Ankara’da yaşayan oyun tutkunlarına, yeni deneyimler yaşatmanın yanı sıra, tüm oyuncu ekipman ihtiyaçlarını da kolayca bulabilecekleri yepyeni bir mağaza konsepti sunuyor.
4 Mart’ta kapılarını açan mağazada oyuncular o güne özel fırsatları bulabileceklerini gibi, Dünyaca tanınmış ve popüler olan markaların, yeni ürünlerini de pek çok kişiden önce deneyimleme şansını yakalayabilecekler.
Itopya Hakkında
Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem'de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı ve 3. mağazasını da başkent Ankara’da açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürünleri ve fırsatları yakalama şansını sunmaktadır.
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..