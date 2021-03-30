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    ITOPYA.COM 4 Yaşında! Doğum Gününe Özel Fırsatlar İçin Tıklayın

    Türkiye’de bir çok ilke imza atan, hazır sistem ile oyunun şeklini değiştiren ve fiyat/performans oyuncu bilgisayarları ile hepimizin hayran olduğu Itopya dördüncü yaşını kutluyor!
    30 Mart 2021, 16:56 (33 sn.)
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    Türkiye’de bir çok ilke imza atan, hazır sistem ile oyunun şeklini değiştiren ve fiyat/performans oyuncu bilgisayarları ile hepimizin hayran olduğu Itopya dördüncü yaşını kutluyor!

    ITOPYA Hakkında

    Itopya’yı tüm teknoloji takipçileri mutlaka bir yerlerden görüyor ve alışveriş yapıyor. Ancak bir de kendilerinden dinlemek için web sitelerinde özet olarak şu şekilde tanıtıyorlar:

    Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Kadıköy ilçesinde açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürün gamını sunmaktadır.

    Ancak tabi ki ITOPYA bu yukarıda anlatılanlardan ibaret değil. Özellikle 4 yılda yayıncılarla ve editörlerle özel hazır sistemler, farklı konseptlerde ve platformlarda etkinlikler, sponsorluklar, video içerikler ve oyun dünyasına yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettirdi.

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    Nasıl Büyüdü?

    Itopya, oyuncuların sevdiği ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunarak hepimizin gönlünü çeldi. Yüzbinlerce takipçisiyle kısa süre içerisinde önce deposunu Kartal’a taşıyarak depo boyutunu 9.000 metre kareye çıkardı, ardından şube sayısını arttırmaya başladı.

    Youtube kanalları ile bir çok ürün ve hazır sistem incelemesinde bulunan ITOPYA, sadece bir satış noktası olmaktan öte, gerçek bir teknoloji alanı oluşturdu.

    Şubelerinde gerçek bir oyuncu konsepti ile tasarlanan reyonları, masaları ve stantlarıyla gerçek bir adres haline geldi.

    ITOPYA’da Doğum Günü Kampanyası Mı Var?

    ITOPYA’nın web sitesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden şahane fırsatlar var. Bu yıl da 25 Mart ile 04 Nisan arasında geçerli olacak sınırlı stok adedindeki özel fiyatlı ürünler büyük rağbet görüyor. Kalan kampanyalı stok adetlerini ürün içinden kontrol edebilirsiniz. Özellikle aşağıdaki kategorilerdeki indirimlere kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

    • Hazır Sistemler
    • Hediyeli Ürünler
    • Gaming Monitörler
    • Gaming Ekipmanlar
    • Bilgisayar Parçaları
    • Depolama Ürünleri
    • Ağ Ürünleri
    • Oyuncu Koltukları
    • Kasa, Güç Kaynağı ve Soğutucular
    • Notebooklar
    • Elgato Yayıncı Ekipmanları

    Başta olmak üzere farklı kategorilerde ve konseptlerde şahane indirimleri var. Siz de indirimleri görmek ve bu fırsatları kaçırmamak için hemen ITOPYA 4 YAŞINDA sayfasını ziyaret edin.

    https://www.itopya.com/itopya-4-yasinda/



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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

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