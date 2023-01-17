ITOPYA.COM’da "Effsane Karne Fırsatları" başlıyor

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Karne dönemi, öğrenciler için oldukça stresli ve meşakkatli bir dönem. ITOPYA.COM, bizler için endişelerimizi azaltmak ve öğrenme sürecinizi keyifli hale getirmek için harika bir kampanya hazırladı. Gaming odaklı geniş ürün gamı ile oyun deneyimimizi bir üst seviyeye taşıyacak, en iyi oyunları en iyi ekipmanlar ile oynayacağımız ve karne notlarımızı arttıracak bir motivasyon EFFFSANE KARNE FIRSATLARI bizlerle. Klavyelerden monitörlere, ekran kartlarından gaming hazır sistemlere birçok üründe özel fırsatlar ile buluşuyoruz.

Hangi Ürünlerde Fırsatlar Olacak?

Yarıyıl tatili için karne hediyesi olarak ihtiyacımızı yada gaming ekipmanlar, monitörler, notebooklar, bilgisayar parçaları, depolama ürünleri, aksesuarlar vb. bütün kategorilerde istediğimiz ürünlerde keyfini çıkarabileceğimiz harika indirimler ITOPYA.COM’da bizlerle.

Karne hediyesi olarak oyun bilgisayarı, gaming monitör, kulaklık, klavye, mouse gibi birçok kategoride seçeceğimiz gaming sektöründe en çok tercih edilen ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, SteelSeries, BenQ, Razer gibi lider markaların ürünlerinde fırsatlar olacak. Herkesin fırsatlardan yararlanması için 10 günlük düzenlenen Efffsane Karne Fırsatları kampanyasından istediğimiz ürünü seçerek 29 Ocak Pazar gününe kadar satın alabiliriz.

Hem en hızlı ve en güçlü oyun bilgisayarına en uygun fiyatla sahip olmak hem de derslerimizde yardımcı olacak yeni bir bilgisayar için ITOPYA.COM, farklı ekipmanlarla, farklı fiyat ve varyasyonlar ile ihtiyacımız olan hazır sistemleri bizlere sunuyor.

Karne Kampanyası Ne Zaman Bitecek ve Hangi Mağazalarda Olacak?

ITOPYA.COM Efffsane Karne Fırsatları 29 Ocak Pazar gününe kadar internet sitesi, İstanbul Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Ankara Söğütözü Mağazalarında devam edecek. Kampanya sadece sınırlı bir süre için geçerlidir, kaçırmayın! Stoklar tükenmeden fırsatları yakalamak için ITOPYA.COM resmi sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir, seçtiğiniz hediye ürünleri satın alabilirsiniz. Kampanyayı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz!

https://www.itopya.com/efffsane-karne-firsatlari-2023_s162

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