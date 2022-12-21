ITOPYA.COM'DA Yılın Son Efffsane Fırsatları 22 Aralık 19:00’da başlıyor!

Yeni yıla sayılı günler kala ITOPYA.COM ‘da YILIN SON EFFFSANE FIRSATLARI kampanyası seninle. Hazır sistemler, gaming bilgisayarlar, gaming ekipmanlar, notebook ve tablet modelleri, gaming monitörler, network aksesuarları ve çok daha geniş ürün yelpazesi ile 22 Aralık Perşembe 19:00’da başlayacak olan kampanya 2023 yılının ilk günü 1 Ocak Pazar 23:55’e kadar devam edecek.

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Hangi Markalarda ve Ürünlerde İndirimler Olacak?

2022 yılını tamamlarken teknolojik ve gaming ürünlerde de ihtiyaçlarımızı tamamlamanın tam vakti. ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, SteelSeries, BenQ, Razer gibi gaming sektörünün önde gelen firmalarının ürünlerinde notebooktan klavyelere, monitörlerden ekran kartlarına ihtiyacınız olan ürünlerde yılın son fırsatlarını yakala.

İhtiyacın olan hazır sistem yine ITOPYA.COM Yılın Son Efffsane Fırsatları’nda seninle olacak. Yeni yıla daha yüksek performans ve daha hızlı bir bilgisayar ile girmek istiyorsan sen de 22 Aralık Perşembe 19:00’da ITOPYA.COM’u ziyaret et!

Hangi Mağazalarda İndirimler Olacak?

ITOPYA.COM her geçen gün farklı şubelerle hizmet verdiği alanları arttırıyor. İstanbul Acıbadem, İstanbul Airport, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Kartal Outlet ve Ankara Söğütözü şubeleriyle hizmet veren ITOPYA.COM’un YILIN SON EFFFSANE FIRSATI kampanyasında da İstanbul Kartal Outlet şubesi dışındaki 4 şubesinde de indirimli ürünlerle ziyaretçilerini mutlu edecek.

Kampanyayı aşağıdaki linkten takip edebilirsin;

https://www.itopya.com/yilin-son-efffsane-firsatlari-2022_s158

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ITOPYA.COM'DA Yılın Son Efffsane Fırsatları 22 Aralık 19:00’da