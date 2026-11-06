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    ITOPYA Süper Kasım Kampanyası 2026 Başladı! Teknoloji Tutkunlarını Büyük Fırsatlar Bekliyor

    Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği itopya Süper Kasım kampanyası başladı!                                                                                                

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği itopya Süper Kasım kampanyası başladı! Bilgisayar bileşenlerinden oyuncu ekipmanlarına, notebook modellerinden OEM paketlere, depolama çözümlerinden ağ ve bağlantı ürünlerine kadar birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar kullanıcılarla buluşuyor.

    Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından biri ise her 4 günde bir yenilenen Fırsat Köşesi oluyor. Sınırlı stoklarla sunulan özel indirimli ürünler sayesinde Kasım ayı boyunca farklı fırsatlar teknoloji tutkunlarını bekliyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Her 4 Günde Bir Yeni Ürünler, Yeni İndirimler!

    Süper Kasım boyunca Fırsat Köşesi bölümünü ziyaret eden kullanıcılar, dört günlük dönemlerle yenilenen fırsatları keşfedebiliyor.

    Bilgisayar donanımlarını yenilemek, yeni oyuncu ekipmanları satın almak veya teknoloji alışverişini daha avantajlı fiyatlarla gerçekleştirmek isteyenler için Fırsat Köşesi, kampanyanın takip edilmeye değer alanlarından biri oluyor.

    Fırsat Köşesi'ne özel indirimler yalnızca online alışverişlerde geçerli olup fiziksel mağazalarda uygulanmıyor., Fırsat Köşesi'ni Süper Kasım'ın dikkat çeken bölümlerinden biri haline getiriyor.

    Itopya Süper Kasım'da Başka Hangi Fırsatlar Var?

    Fırsat Köşesi kampanyanın en hareketli bölümlerinden biri olsa da itopya Süper Kasım yalnızca bu alanla sınırlı değil. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan özel kategoriler de kampanya boyunca teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Özel Fiyatlar

    Süper Kasım'ın Özel Fiyatlar bölümünde OEM paketlerden notebook ve monitörlere, bilgisayar bileşenlerinden oyuncu ekipmanlarına, oyun ve hobi ürünlerine kadar birçok kategoride seçili ürünler avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Öne Çıkanlar bölümünde ise kampanyanın dikkat çeken teknoloji ürünleri bir araya geliyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Premium OEM Paketler ile Üst Düzey Performans

    Yüksek performans arayan kullanıcılar için Premium OEM Paketler, Süper Kasım'ın öne çıkan kategorileri arasında yer alıyor.

    Üst segment işlemci ve ekran kartı seçenekleriyle dikkat çeken bu paketler, güçlü donanımlara ihtiyaç duyan oyunculara ve profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Sürpriz OEM Paketler ile Belirli Günlere Özel Fırsatlar

    Sürpriz OEM Paketler, kampanya kapsamında belirli gün ve saatlerde aktif hale gelen özel ürün seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

    Farklı donanım kombinasyonlarıyla sunulan bu paketler, Süper Kasım boyunca yeni fırsatları takip etmek isteyen teknoloji tutkunlarına alternatifler sunuyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Influencerların Seçtikleri ile Favori Teknoloji Ürünlerini Keşfedin

    Influencerların Seçtikleri bölümünde, oyun ve teknoloji dünyasının sevilen içerik üreticilerinin tercih ettiği bilgisayar donanımları, oyuncu ekipmanları ve farklı teknoloji ürünleri bir araya geliyor.

    Kullanıcılar, sevdikleri içerik üreticilerinin tercihlerini inceleyerek kendilerine uygun ürünleri keşfedebiliyor.

    Markaların Seçtikleri ile Öne Çıkan Teknoloji Ürünleri

    Süper Kasım'ın Markaların Seçtikleri bölümünde MSI, SteelSeries ve Corsair gibi teknoloji dünyasının önde gelen markalarının kampanya kapsamında öne çıkardığı ürünler yer alıyor.

    Bilgisayar bileşenlerinden oyuncu ekipmanlarına kadar farklı kategorilerde sunulan seçili ürünler, avantajlı fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Setup Alanı ile Oyun Deneyiminizi Tamamlayın

    Itopya Süper Kasım kampanyasında oyuncular için hazırlanan Setup Alanı, eksiksiz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini bir araya getiriyor. OEM paket, monitör, klavye ve mouse seçeneklerinin yer aldığı bu özel bölüm, oyuncuların ihtiyaç duydukları ekipmanları tek noktadan keşfetmesine olanak tanıyor. Hemen incelemek için tıklayınız.

    Yüksek performanslı donanımlardan oyun deneyimini tamamlayan çevre birimlerine kadar farklı ürünlerin bir arada sunulduğu Setup Alanı, Süper Kasım boyunca oyuncu ekipmanlarını yenilemek veya yeni bir oyun alanı hazırlamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    Itopya Süper Kasım 2026 Kampanyasında Sizleri Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Kampanyalar Tek Noktada ile Tüm Fırsatlar Bir Arada

    Kampanyalar Tek Noktada bölümünde, itopya'da devam eden farklı kampanyalar tek bir alanda toplanıyor.

    Böylece teknoloji tutkunları, Süper Kasım fırsatlarının yanı sıra diğer kampanyaları da kolayca inceleyerek ihtiyaçlarına uygun avantajlı alışveriş seçeneklerine ulaşabiliyor.

    Fiziksel Mağazalar:

    • İstanbul Acıbadem
    • İstanbul Beylikdüzü
    • Ataköy Airport AVM
    • Ankara Söğütözü

    Online Alışveriş
    Tüm kampanyalı ürünlere itopya.com üzerinden kolayca ulaşabilir, detaylı filtreleme seçenekleriyle aradığınız ürünü saniyeler içinde bulabilirsiniz.

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