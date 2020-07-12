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    İTÜ girişimi Smarte; koronavirüsü titreşimlerle etkisiz hale getiriyor

    Smarte girişimi saniyede milyarlarca titreşim uygulayarak koronavirüsün dış çeperini parçalıyor ve bulaşı riskini ortadan kaldırıyor. Vironance dünyada ses getirmeye hazırlanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İTÜ girişimi Smarte; koronavirüsü titreşimlerle etkisiz hale getiriyor
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    Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması sonrasında yenilikçi teknolojiler de bu alana yöneldi. Genelde maske veya temizlik ürünlerinde yeni teknolojilerin etkisini görürken yerli bir girişim dünyada ses getirdi.

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    Vironance nedir?

    2013 yılında İTÜ Teknokent bünyesinde hayata geçen Smarte girişimi operasyonlarını Danimarka’ya genişletti. Enerji yönetimi ve verimliliği konusunda uzmanlaşan girişim Vironance adındaki yeni ürünü ile ilgi görüyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı"

    Vironance virüs ve rezonans terimlerinin birleşmesinden oluşuyor. Temelinde ise virüsün elektromanyetik dalgalarla saniyede milyarlarca kez titreştirilmesi ve dış çeperinin patlatılması yatıyor. Virüsün dış çeperi yok edildiği zaman bulaşı riski de kalmıyor. Havada asılı kalan, yüzeye veya yüzeyin altına tutunan virüsler bu sayede etkisiz hale getiriliyor.

    Smarte girişimi yeni teknolojisini hali hazırda pilot testlere tabi tutuyor. Potansiyeline oldukça güvenilen Vironance; AVM, restoran, mağaza, okul gibi kalabalık mekanlarda virüsün etkisini kırmayı amaçlıyor. Türkiye’de üretilecek şekilde dizayn edilen Vironance için önümüzdeki haftalarda siparişler alınmaya başlanacak.



    https://www.posta.com.tr/corona-virusu-etkisiz-hale-getiren-yeni-teknoloji-vironance-2266065 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 4 sa. en beğenilen
    Virüsün hücre çeperini parçalayabilen titreşim insan hücrelerine zarar vermeyecek mi?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    The Time Lord (Zamanda Birisi) 57 dk. 1BilimAdamı
    İnsanlarda hücre çeperi yok. Ayrıca virüslerin yapıları da çok farklı, ona spesifik bir ürün yapılmıştır ve testleri yapılacaktır eminim. Ya da yapılmıştır.
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    kerotobil (kerem bey) 6 sa.
    Serkan Tunç diye bir adam var, bu adamda nisan ayında eşi ve kendisi koronaya yakalanmış ve elektrik akımı ile kendilerini tedavi ettiği iddia etmişti. O adamında biyomedikal alanında girişim firması varmış. Kendisinin twitter ve linkedin sayfasında mevcut paylaşımları. Hatta japonlarda elektrik akımı ile bazı hastalıkları tedavi ettiği söyleniyor. Elektrik akımı derken 15 Volt mertebeleri yüksek seviyeler değil yani.
    Serkan Tunç diye bir adam var, bu adamda nisan ayında eşi ve kendisi koronaya yakalanmış ve elektrik akımı ile kendilerini tedavi ettiği iddia etmişti. O adamın...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    The Time Lord (Zamanda Birisi) 58 dk. (düzenlendi)
    İTÜ girişimi demeyin lütfen, İTÜ ile hiçbir bağlantıları yok, sadece Teknokent'teler. Yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ekleme: Websitelerine göre operasyonlarını Danimarka'ya taşımışlar. Onlar da biliyor bu ülkeden bir halt olmayacağını.
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    Febz11 (F B) 2 sa.
    1930'larda Royal Rife tarafından icat edilen ve kanser dahil her tür hastalığı tedavi ettiği iddia edilen "Rife Device" aynı şekilde titreşimle virüs çeperlerini imha ettiği iddia ediliyordu. Ayrıca Medikal ve İlaç şirketlerinin bu cihazın ilaç şirketlerinin sonunu getireceği düşüncesiyle çok çeşitli (laboratuarının yanması, kazalar, cihazın Amerika'da üretiminin yasaklanması vs.) komplo teorileri de mevcuttur. Türkçe sayfası yok ancak merak edenler şuradan ingilizcesini okuyabilir: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_RifeSonuç olarak sağlık konusunda bu cihazın büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu ürün de çok inandırıcı gelmedi bana...
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    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 2 sa.
    Yok böyle bir olayKorona kurulunda çalışıyorumHer yazılana söylenene inanmayın...
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    The Time Lord (Zamanda Birisi) 52 dk. Turkuaz Prusa
    Orda ne iş yaptığınızı sorabilir miyim?
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    rene dekart (&#127465;&#127466; ) 3 sa.
    Guzel fakat zarari da olacak radyasyon vs..
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 4 sa. en beğenilen
    Virüsün hücre çeperini parçalayabilen titreşim insan hücrelerine zarar vermeyecek mi?
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Time Lord (Zamanda Birisi) 57 dk. 1BilimAdamı
    İnsanlarda hücre çeperi yok. Ayrıca virüslerin yapıları da çok farklı, ona spesifik bir ürün yapılmıştır ve testleri yapılacaktır eminim. Ya da yapılmıştır.
    Yanıtla
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    kerotobil (kerem bey) 6 sa.
    Serkan Tunç diye bir adam var, bu adamda nisan ayında eşi ve kendisi koronaya yakalanmış ve elektrik akımı ile kendilerini tedavi ettiği iddia etmişti. O adamında biyomedikal alanında girişim firması varmış. Kendisinin twitter ve linkedin sayfasında mevcut paylaşımları. Hatta japonlarda elektrik akımı ile bazı hastalıkları tedavi ettiği söyleniyor. Elektrik akımı derken 15 Volt mertebeleri yüksek seviyeler değil yani.
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