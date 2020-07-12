İTÜ girişimi Smarte; koronavirüsü titreşimlerle etkisiz hale getiriyor

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Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması sonrasında yenilikçi teknolojiler de bu alana yöneldi. Genelde maske veya temizlik ürünlerinde yeni teknolojilerin etkisini görürken yerli bir girişim dünyada ses getirdi.

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Vironance nedir?

2013 yılında İTÜ Teknokent bünyesinde hayata geçen Smarte girişimi operasyonlarını Danimarka’ya genişletti. Enerji yönetimi ve verimliliği konusunda uzmanlaşan girişim Vironance adındaki yeni ürünü ile ilgi görüyor.

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Vironance virüs ve rezonans terimlerinin birleşmesinden oluşuyor. Temelinde ise virüsün elektromanyetik dalgalarla saniyede milyarlarca kez titreştirilmesi ve dış çeperinin patlatılması yatıyor. Virüsün dış çeperi yok edildiği zaman bulaşı riski de kalmıyor. Havada asılı kalan, yüzeye veya yüzeyin altına tutunan virüsler bu sayede etkisiz hale getiriliyor.

Smarte girişimi yeni teknolojisini hali hazırda pilot testlere tabi tutuyor. Potansiyeline oldukça güvenilen Vironance; AVM, restoran, mağaza, okul gibi kalabalık mekanlarda virüsün etkisini kırmayı amaçlıyor. Türkiye’de üretilecek şekilde dizayn edilen Vironance için önümüzdeki haftalarda siparişler alınmaya başlanacak.

https://www.posta.com.tr/corona-virusu-etkisiz-hale-getiren-yeni-teknoloji-vironance-2266065

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