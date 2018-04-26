İyi sürücüye indirimli kasko: Unikasko

Trafik, dört bir yanı tehlikelerle çevrili bir arena. Dikkatiniz, temkinli oluşunuz ve özeniniz risk faktörlerini aşağıya çekmenize yardımcı oluyor. Arabanızın rutin kontrollerini tam zamanında yaptırmanız, trafik kurallarına harfiyen uymanız, trafikte seyrederken dikkatinizi en üst seviyeye taşımanız ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan tehlikelere karşı geliştirdiğiniz refleksiniz sizi iyi bir sürücü yapıyor. Gösterdiğiniz tüm bu özen ve üstün yetenekleriniz sevdiklerinizi ve aracınızı korumanıza yardımcı oluyor. Fakat acemiler, kural tanımazlar ve dikkatsizler trafikte her an karşı karşıya kalabileceğiniz gizli tehlikeler arasında yer alıyor.

İyi sürücü olmak için gereken tüm özellikleri taşıyor olsanız bile kazalardan ve hasarlardan kaçınmanız yüzde yüz mümkün olmuyor. Aracınızı güvence altına almanın en iyi yollarından biri kasko yaptırmak bu aşamada büyük önem taşıyor. Kasko fiyatları pahalı geldiği için kasko yaptırmayı ertelemiş olabilirsiniz. Aracınızın hasar almaması için siz bu kadar özen gösterirken kötü sürücülerle aynı primleri ödemek kulağınıza pek adilane gelmiyor da olabilir. Unikasko da aynen sizin gibi düşünüyor.



Sadece İyi Sürücülere Özel İndirim Aracınızın hasar görmemesi ve sevdiklerinizle güvenli bir yolculuk yapmak için kendinizce trafikteki tüm risk faktörlerini en aza indirmeye çalışabilirsiniz. Siz ne kadar dikkatli olsanız da kırmızı ışıkta geçen bir sürücü aracınıza çarpabilir, ehliyetini yeni almış bir sürücü yaşadığı panik nedeni ile aracınızın hasar almasına neden olabilir ya da bir hırsız arabanızı soymaya çalışırken hasarlanmasını sağlayabilir. Üstelik doğal afet, halk hareketleri ya da terör sebebiyle aracınız zarar görebilir. Kısaca iyi sürücü olsanız dahi tüm risk faktörlerini aşağıya çekmeniz pek de mümkün değil. Kasko, zorunlu sigorta türleri arasında yer almasa dahi pek çok sürücünün olmazsa olmazları içinde bulunuyor. Beklenmedik anlarda oluşabilecek hasarlara karşı aracınızı teminat altına alması iyi sürücülerin güvenle yola çıkmalarını sağlıyor.



Unico Sigorta, iyi sürücülerin araçlarını hasarlanmalara karşı korumak için gösterdiği özen ve çabanın farkında. Araçlarına gösterdikleri özen, trafikteki diğer sürücü ve yayalara karşı duydukları saygı ve sevdiklerinin güvenli yolculuk yapması için gösterdikleri çabanın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Tüm bu sebeplerden kazalardan uzak duran iyi sürücülere kasko teklifi sunarken özel indirimlerden yararlanma fırsatı tanıyor. Uyguladığı hasarsızlık indirimi sayesinde uygun kasko fiyatları ile arabalarını kaskolamalarını sağlıyor.



Hayatı Kolaylaştıran Yeni Nesil Kasko Kasko fiyatları, aracınızın modeli ve üretim yılını baz alan kasko bedelinin yanı sıra pek çok farklı unsur doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Aracınızın yedek parça fiyatları, aracınızın orijinal aksesuarları dışında kullanılan ek aksesuarlar ve talep ettiğiniz ek teminatlar, prim hesaplanmasına direkt olarak etki ediyor. Yeni nesil kasko çeşidi olan

, aracınızın modeli ve üretim yılını baz alan kasko bedelinin yanı sıra pek çok farklı unsur doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Aracınızın yedek parça fiyatları, aracınızın orijinal aksesuarları dışında kullanılan ek aksesuarlar ve talep ettiğiniz ek teminatlar, prim hesaplanmasına direkt olarak etki ediyor. Yeni nesil kasko çeşidi olan Unikasko , iyi sürücülerin kazasız geçirdiği her dönemi sunduğu özel hasarsızlık indirim oranları ile ödüllendiriyor, iyi sürücülerin ayrıcalıklı fiyatlarla araçlarına kasko yapmalarını sağlıyor.