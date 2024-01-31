Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İzci Alayları, Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan işbirliği için toplanın!

    Mobile Legends: Bang Bang’de şimdiye kadarki en büyük anime ve manga gişe rekortmeni için bir araya gelin! Yepyeni Yin, Fanny ve Martis Attack on Titan kostümleriyle  maceraya atılın!            

    İzci Alayları, Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan işbirl Tam Boyutta Gör

    Yeni işbirliği, oyuncuların hem İzciler tarafından kullanılan çok yönlü hareketlilik donanımını hem de Titan formunu deneyimlemelerini sağlayacak! Attack on Titan hayranları aynı zamanda oyun içinde gişe rekorları kıran animeden seçilmiş orijinal seslendirmelerle kendilerini oyuna kaptırabilecekler!

    Yeni kostümlere ve daha fazlasına erişmek için, ödül kazanma garantili (kostüm, emote vb.) Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan Çekiliş Etkinliği'ne katılın!

    Dünya çapında 140 Milyondan fazla satış hacmiyle Attack on Titan, ünlü ve ödüllü mangaka Hajime Isayama tarafından geliştirilen popüler bir Japon manga serisidir. İnsanlığın duvarlarla çevrili olduğu ve onları devasa insan yiyen Titanlardan koruyan küçük şehirlerde yaşamaya zorlandığı bir dünyada geçen manga, Eren ve arkadaşlarının özgürlük arayışının hikayesi etrafında dönüyor.

    İzci Alayları, Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan işbirl Tam Boyutta Gör

    Takım çalışması ve stratejiyi birleştiren Mobile Legends: Bang Bang, arkadaşlıkları en büyük teste tabi tutan ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların en büyük takım olma hedeflerinde benzer silah arkadaşları bulmalarını sağlayan 5'e 5 bir oyundur ve bugüne kadar 1 milyardan fazla yükleme ile dünya çapında yaygın bir şekilde oynanmaktadır.

    Daha detaylı bilgi için resmi MLBB Türkiye Instagram sayfasını takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/mobilelegendsgamestr/

    Mobile Legends Hakkında: Bang Bang

    Mobil Legends: Bang Bang, toplulukları takım çalışması ve strateji yoluyla bir araya getiren, dünya çapında en popüler mobil Çevrimiçi Çok Oyunculu  Savaş Arenası (MOBA) oyunudur. Bir milyardan fazla yükleme ve 105 milyon aktif aylık kullanıcı sayısıyla ödüllü oyun 80'den fazla ülkede en çok oynanan ilk 10 oyun arasında yer almaktadır. Asya Pasifik bölgesinde geniş bir erişime sahip olan Mobile Legends: Bang Bang, geniş bir küresel e-spor varlığı ile tam 139 ülkede mevcuttur.

    Mobile Legends: Bang Bang Espor Hakkında

    2017 yılında kurulan Mobile Legends: Bang Bang Espor, oyuncuların Esporcu olma hayallerinin peşinden gitmeleri ve uluslararası Espor ekosistemindeki fırsatlardan faydalanabilmeleri adına hizmet veren bir platformdur. MLBB Espor artık Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da düzenlenen MPL serisi de dahil olmak üzere birçok lige sahip!

     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    matematiği nasıl anlarım sayısalda 200 bine girmek için kaç net araç tur değişimi yok ne demek lehim dumanı zararları alın yarılması iz kalır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 32 GB Gri
    Realme C11 2021 32 GB Gri
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V14.5.4
    Monster Abra A7 V14.5.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız