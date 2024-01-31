İzci Alayları, Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan işbirliği için toplanın!

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Yeni işbirliği, oyuncuların hem İzciler tarafından kullanılan çok yönlü hareketlilik donanımını hem de Titan formunu deneyimlemelerini sağlayacak! Attack on Titan hayranları aynı zamanda oyun içinde gişe rekorları kıran animeden seçilmiş orijinal seslendirmelerle kendilerini oyuna kaptırabilecekler!

Yeni kostümlere ve daha fazlasına erişmek için, ödül kazanma garantili (kostüm, emote vb.) Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan Çekiliş Etkinliği'ne katılın!

Dünya çapında 140 Milyondan fazla satış hacmiyle Attack on Titan, ünlü ve ödüllü mangaka Hajime Isayama tarafından geliştirilen popüler bir Japon manga serisidir. İnsanlığın duvarlarla çevrili olduğu ve onları devasa insan yiyen Titanlardan koruyan küçük şehirlerde yaşamaya zorlandığı bir dünyada geçen manga, Eren ve arkadaşlarının özgürlük arayışının hikayesi etrafında dönüyor.

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Takım çalışması ve stratejiyi birleştiren Mobile Legends: Bang Bang, arkadaşlıkları en büyük teste tabi tutan ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların en büyük takım olma hedeflerinde benzer silah arkadaşları bulmalarını sağlayan 5'e 5 bir oyundur ve bugüne kadar 1 milyardan fazla yükleme ile dünya çapında yaygın bir şekilde oynanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için resmi MLBB Türkiye Instagram sayfasını takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/mobilelegendsgamestr/

Mobile Legends Hakkında: Bang Bang

Mobil Legends: Bang Bang, toplulukları takım çalışması ve strateji yoluyla bir araya getiren, dünya çapında en popüler mobil Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası (MOBA) oyunudur. Bir milyardan fazla yükleme ve 105 milyon aktif aylık kullanıcı sayısıyla ödüllü oyun 80'den fazla ülkede en çok oynanan ilk 10 oyun arasında yer almaktadır. Asya Pasifik bölgesinde geniş bir erişime sahip olan Mobile Legends: Bang Bang, geniş bir küresel e-spor varlığı ile tam 139 ülkede mevcuttur.

Mobile Legends: Bang Bang Espor Hakkında

2017 yılında kurulan Mobile Legends: Bang Bang Espor, oyuncuların Esporcu olma hayallerinin peşinden gitmeleri ve uluslararası Espor ekosistemindeki fırsatlardan faydalanabilmeleri adına hizmet veren bir platformdur. MLBB Espor artık Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da düzenlenen MPL serisi de dahil olmak üzere birçok lige sahip!

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