Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar: İzinsiz SMS atan şirkete dev ceza

    KVKK, açık rıza alınmadan pazarlama amaçlı SMS gönderen bir tasarruf finansman şirketine 1 milyon TL idari para cezası verdi. Karar, izinsiz ticari ileti konusunda emsal niteliği taşıyor.

    İzinsiz SMS atan şirkete 1 milyon TL ceza kesildi Tam Boyutta Gör
    Kayseri'de bir avukatın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), açık rıza alınmadan pazarlama amaçlı SMS gönderen bir tasarruf finansman şirketine 1 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, kişinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesini ve telefon numarasının üçüncü bir kişi aracılığıyla sisteme eklenmesini hukuka aykırı buldu.

    İzinsiz SMS ve aramalara KVKK kararı

    Olay, geçen yıl bir tasarruf finansman şirketinin, avukat Ahmet Şahin'in bilgisi ve açık rızası olmadan cep telefonu numarasına pazarlama amaçlı SMS göndermesiyle başladı. SMS'in ardından şirket tarafından yapılan sesli aramalar da devam edince Şahin, açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

    Şikayet üzerine savunma yapan şirket, telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini, başvurunun ardından ise ilgili verilerin kalıcı olarak silindiğini ve SMS gönderim sistemlerinde engellendiğini bildirdi.

    Açık rıza olmadan ticari ileti gönderilemez

    İzinsiz SMS atan şirkete 1 milyon TL ceza kesildi Tam Boyutta Gör

    Başvuruyu değerlendiren KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce, tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini hatırlattı.

    Kurul ayrıca kararında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile İleti Yönetim Sistemi (İYS) düzenlemelerine de atıfta bulunarak, veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

    Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan cep telefonu numarasının üçüncü bir kişi aracılığıyla sisteme eklenmesini de hukuka aykırı değerlendiren KVKK, şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Kişisel veriler neden önemli?

    Telefon numarası, T.C. kimlik numarası, IP adresi, ikamet adresi ve IBAN gibi bilgiler kişisel veri kapsamında değerlendiriliyor. Bu veriler, bireylerin dijital kimliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, paylaşılması veya işlenmesi ise hem mahremiyet hem de güvenlik açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Uzmanlar, kişisel verilerin izinsiz kullanılmasıyla oluşturulan profillerin pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabildiğine dikkat çekerken, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin haklarını yasal yollarla arayabileceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nankang lastik yorumları açı okulları hangi cemaatin ayşe şiiri televizyonda bazı kanallarda sinyal yok diyor sim kartlı kamera tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum