Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar: İzinsiz SMS atan şirkete dev ceza

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Tam Boyutta Gör Kayseri'de bir avukatın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), açık rıza alınmadan pazarlama amaçlı SMS gönderen bir tasarruf finansman şirketine 1 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, kişinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesini ve telefon numarasının üçüncü bir kişi aracılığıyla sisteme eklenmesini hukuka aykırı buldu.

İzinsiz SMS ve aramalara KVKK kararı

Olay, geçen yıl bir tasarruf finansman şirketinin, avukat Ahmet Şahin'in bilgisi ve açık rızası olmadan cep telefonu numarasına pazarlama amaçlı SMS göndermesiyle başladı. SMS'in ardından şirket tarafından yapılan sesli aramalar da devam edince Şahin, açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

Şikayet üzerine savunma yapan şirket, telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini, başvurunun ardından ise ilgili verilerin kalıcı olarak silindiğini ve SMS gönderim sistemlerinde engellendiğini bildirdi.

Açık rıza olmadan ticari ileti gönderilemez

Tam Boyutta Gör

Başvuruyu değerlendiren KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce, tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini hatırlattı.

Kurul ayrıca kararında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile İleti Yönetim Sistemi (İYS) düzenlemelerine de atıfta bulunarak, veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

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Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan cep telefonu numarasının üçüncü bir kişi aracılığıyla sisteme eklenmesini de hukuka aykırı değerlendiren KVKK, şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kişisel veriler neden önemli?

Telefon numarası, T.C. kimlik numarası, IP adresi, ikamet adresi ve IBAN gibi bilgiler kişisel veri kapsamında değerlendiriliyor. Bu veriler, bireylerin dijital kimliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, paylaşılması veya işlenmesi ise hem mahremiyet hem de güvenlik açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Uzmanlar, kişisel verilerin izinsiz kullanılmasıyla oluşturulan profillerin pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabildiğine dikkat çekerken, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin haklarını yasal yollarla arayabileceğini belirtiyor.

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