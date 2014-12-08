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İzlanda Lav’dan Enerji Üretmeye Başladı

İzlanda, yerin 2100 metre altına yerleştirilen çelik başlıklar ile kızgın lavların ısısından yararlanarak enerji üretmeye başladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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87
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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İzlanda Lav’dan Enerji Üretmeye Başladı
Magma tabakasına yakın noktadaki lavların enerji potansiyelini kullanmak mantıklı bir iş değil mi? Ulaşılması zor bir iş gibi görünse de coğrafi şartların da daha makul olması sayesinde İzlanda bu işte başarıya ulaştı. Üstelik tahmininizin aksine yüzeyde değil, yerin 2100 metre altında. Burada 900-1000 santigrat derecedeki erimiş kayanın çok yakınına yerleştirilen çelik başlık, bir kuyuya çimentolanmış. Ardından verilen su, iki yıl boyunca yüzeye düzenli olarak dünya rekoru olan 450 santigrat derecede kızgın buhar sağlamayı başarmış. Bu potansiyel elde edildikten sonra kullanmak ise işin zaten en kolay kısmı. 
İzlanda’nın derin kuyu açma projesi (IDDP) 2010 yılında faaliyete geçmiş. Bir sonraki kuyu olan IDDP-2 için de bu yıl ya da en geç 2015 yılında sondaja başlanmış olacak.

Bundan önceki benzer sistemler, sıcak bir termal alan bulup oraya su bırakıp başka kuyudan çekme üzerine idi. Bu teknikle ilk defa lavın kendisinden enerji çekilmekte. Diğer bir güzel gelişme ise buharın yeterince kızgın olması. Zira normal kuyularda yeterince kızgın olmayan buhar, doğalgaz gibi ekstra bir materyal ile ısıtılmak zorunda kalınıyordu.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

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DH Misafiri 1 gün
Toplumun büyük bir kesminin okuma yazma anlama seviyesi yerlerde,
matematik desen yok.
yeni eğitim sisteminde hiç olmayacak.
bilim sanat yok olurken (din dersi mecburi,matematik seçmeli)
yaratıcılık kalmayacak ,farklılık nasıl yaratılıcak.
abuk subuk tezler (hoşafı hatırlarsınız).
zeki insanlarını zaten aptallaştırmaz hiç bir sistem.
sadece elinden kaçırır,beyin göçü olur.
biz de gerisin gerisi gideriz.
sonra da deriz ki dış güçler.
ülkemizin kaynakları işte o bahsedilen dış güçler sayesinde kullanılır,
biz de işçisi oluruz.
önce bilimsel eğitimi oluşturmalıyız.evrensel değerleri içselleştirmeden hiç
bir şekilde yol olamayız.
googledan lav dan elektrik üretimi diye girdim. lavdan subuharı ile elektriği duymuştum.
ama farklı düşünceyle araştırmak istedim.
lav ın içine gönderilen bir metal çubuktan elektrik dönüşümü yapılabilir mi.
sonuçta buhar tribünlerinin bir maliyeti var.
ben mühendis değilim sadece meraklı biriyim.
ama ülkemizdeki beyin göçüne gerçekten tahamül edemiyorum.ama gidene de bir şey diyemiyorum.çünkü gelecek kaygısı çok fazla.
belki gittikleri ülkede yüksek maaşlara çalışmıyorlardır ama.değer gördükleri kesin.
Türkiyemizin aydınlık geleceklere en kısa sürede kavuşması dileğiyle..
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DH Misafiri 4 yıl
haberi görünce daha Tesla aklıma geldi
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Konungariket Sverige 4 yıl
arkadaşlar galiba aranızda ciddi anlamda sorunları olan kafayı siyasetle yemiş insanlar var yahu adamların gelişmesine tebrik etmiyorda bizim başımızdaki siyasilere lafı giydiriyor yapmayın etmeyin yahu ...
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Dh klavye bilim adamları tez zamanda bir uzlaşma sağlasın, ülke olarak onu acil uygulamaya başlayalım. Tek bir gerçek varsa ülke olarak gelişmek istiyorsak ucuz enerjiye ihtiyacımız var.
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RoNNeZ 4 yıl
helal olsun gerçekten çok vahim görünen durumu en güzel şekilde değerlendiriyorlar
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burak jr 4 yıl
deneme
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GenkaNuan 4 yıl burak jr
burak jr
deneme

Test 1 2
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turker03 4 yıl
arkadaşlar oyuna gelmeyin, gaza gelmeyin, bunlar aksarayı çekemeyen dış mihrakların oyunu :D
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mikaback 4 yıl
güzel fikir kutluyorum böyle yaratıcı fikirlere her zaman ihtiyaç var.
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alp0007 4 yıl
Yakında bizimkilerde İzlanda'yı örnek alıp işçileri lavların arasına gönderirse şaşırmayalım. Çünkü bizim işçilerin fıtratında lav ateşinde yanmak da olabilir.
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Cool_psy 4 yıl
Biz de osmanlıca zorunlu ders yapalım çağı yakalayalım :D
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myanemicnick 4 yıl
nukleer?olmaz
hidroelekrtik?baraj istemeyiz
rüzgar gülü?göçen kuşlar çarpıyor
güneş enerjisi?göçen kuşlar yanıyor,yetersiz
termik santral?çok kirli
jeotermal?aldıkları suyu yerine koymazlar

taş devrinde mi yaşayalım?
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