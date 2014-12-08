İzlanda Lav’dan Enerji Üretmeye Başladı

Magma tabakasına yakın noktadaki lavların enerji potansiyelini kullanmak mantıklı bir iş değil mi? Ulaşılması zor bir iş gibi görünse de coğrafi şartların da daha makul olması sayesinde İzlanda bu işte başarıya ulaştı. Üstelik tahmininizin aksine yüzeyde değil, yerin 2100 metre altında. Burada 900-1000 santigrat derecedeki erimiş kayanın çok yakınına yerleştirilen çelik başlık, bir kuyuya çimentolanmış. Ardından verilen su, iki yıl boyunca yüzeye düzenli olarak dünya rekoru olan 450 santigrat derecede kızgın buhar sağlamayı başarmış. Bu potansiyel elde edildikten sonra kullanmak ise işin zaten en kolay kısmı.

İzlanda’nın derin kuyu açma projesi (IDDP) 2010 yılında faaliyete geçmiş. Bir sonraki kuyu olan IDDP-2 için de bu yıl ya da en geç 2015 yılında sondaja başlanmış olacak.

Bundan önceki benzer sistemler, sıcak bir termal alan bulup oraya su bırakıp başka kuyudan çekme üzerine idi. Bu teknikle ilk defa lavın kendisinden enerji çekilmekte. Diğer bir güzel gelişme ise buharın yeterince kızgın olması. Zira normal kuyularda yeterince kızgın olmayan buhar, doğalgaz gibi ekstra bir materyal ile ısıtılmak zorunda kalınıyordu.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.





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