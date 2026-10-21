İzmir’de geliştirilen elektrikli Karluna Pratik yollara çıktı: İlk teslimatlar yapıldı

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İzmir merkezli Karluna, şehir içi taşımacılık için geliştirdiği Pratik adlı elektrikli aracın ilk iki örneğini müşterilerine teslim etti. Test ve belgelendirme süreçlerini tamamlayarak AB Tip Onay Belgesi alan araçlar, plakaları takılarak trafiğe çıktı.

İlk teslimatlar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi müdürlüklerine yapıldı. Araçlar, bu iki bölgedeki sanayicilere hizmet verecek.

Üç batarya seçeneği, 800 km’ye yaklaşan menzil iddiası

L7e sınıfında yer alan Karluna Pratik, şirketin açıklamasına göre 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Model; şehir içi lojistik, kargo dağıtımı ve belediye hizmetleri gibi kullanım alanlarına yönelik geliştirildi.

Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, araçta üç farklı batarya seçeneği sunduklarını belirtti. Açıklanan kapasite ve menzil değerleri şöyle:

Batarya kapasitesi Şirketin açıkladığı menzil 30 kWsa 370 km 60 kWsa 640 km 90 kWsa 800 km'ye yakın

Menzil değerlerinin hangi test standardında, hızda ve yük koşullarında elde edildiği belirtilmedi.

Batarya paketinden kontrol yazılımına şirket içi geliştirme

Tam Boyutta Gör Mayıs 2023’te 10 kişilik ekiple çalışmalarına başlayan Karluna, bugün 140 çalışanla faaliyet gösteriyor. Şirket, Pratik’in kritik bileşenlerini kendi bünyesinde geliştirdiğini belirtiyor.

Bu bileşenler arasında kompozit parçalar, batarya paketi, araç kontrol ünitesi, güç elektroniği üniteleri, elektronik park freni ve ekran uygulamaları bulunuyor. Karabağlı, aracın yerlilik oranının yüzde 100’e yakın olduğunu ifade ediyor.

Yaklaşık 500 ön sipariş alındı

Karluna, Pratik için yaklaşık 500 ön sipariş topladığını açıkladı. Şirketin hedefi, 2026 sonuna kadar 200’e yakın aracı sahiplerine ulaştırmak.

Aliağa’daki seri üretim tesisinin devreye girmesiyle teslimatların 2027’de 5 bin, 2029’da ise 10 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu rakamlar, gerçekleşmiş satışları değil, şirketin gelecek dönem hedeflerini ifade ediyor.

Aliağa’da yıllık 45 bin araç kapasiteli tesis

Tam Boyutta Gör Karluna’nın mevcut Ar-Ge ve ön seri üretim faaliyetleri İzmir Atatürk OSB’de yürütülüyor. Daha yüksek üretim hacimleri için ise Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir tesis hazırlanıyor.

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Karabağlı, yıllık 45 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın yaklaşık iki ay içinde operasyonlara başlamasının planlandığını belirtti. Şirket, tesisin 2027’de seri üretim ve teslimat artışında belirleyici rol üstlenmesini hedefliyor.

Karluna’nın planları Pratik ile sınırlı değil. Şirket, golf araçları için tip onayı başvurusu yaptığını ve N1 sınıfı ticari araçların tasarım çalışmalarına da başladığını duyurdu. Pratik’in satış fiyatı ise paylaşılan açıklamada yer almıyor.

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İzmir’de geliştirilen elektrikli Karluna Pratik yollara çıktı

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