İzmir’de geliştirilen elektrikli Karluna Pratik yollara çıktı: İlk teslimatlar yapıldı

İlk teslimatlar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi müdürlüklerine yapıldı. Araçlar, bu iki bölgedeki sanayicilere hizmet verecek.
Üç batarya seçeneği, 800 km’ye yaklaşan menzil iddiası
L7e sınıfında yer alan Karluna Pratik, şirketin açıklamasına göre 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Model; şehir içi lojistik, kargo dağıtımı ve belediye hizmetleri gibi kullanım alanlarına yönelik geliştirildi.
Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, araçta üç farklı batarya seçeneği sunduklarını belirtti. Açıklanan kapasite ve menzil değerleri şöyle:
|Batarya kapasitesi
|Şirketin açıkladığı menzil
|30 kWsa
|370 km
|60 kWsa
|640 km
|90 kWsa
|800 km'ye yakın
Menzil değerlerinin hangi test standardında, hızda ve yük koşullarında elde edildiği belirtilmedi.
Batarya paketinden kontrol yazılımına şirket içi geliştirme
Bu bileşenler arasında kompozit parçalar, batarya paketi, araç kontrol ünitesi, güç elektroniği üniteleri, elektronik park freni ve ekran uygulamaları bulunuyor. Karabağlı, aracın yerlilik oranının yüzde 100’e yakın olduğunu ifade ediyor.
Yaklaşık 500 ön sipariş alındı
Karluna, Pratik için yaklaşık 500 ön sipariş topladığını açıkladı. Şirketin hedefi, 2026 sonuna kadar 200’e yakın aracı sahiplerine ulaştırmak.
Aliağa’daki seri üretim tesisinin devreye girmesiyle teslimatların 2027’de 5 bin, 2029’da ise 10 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu rakamlar, gerçekleşmiş satışları değil, şirketin gelecek dönem hedeflerini ifade ediyor.
Aliağa’da yıllık 45 bin araç kapasiteli tesis
Karabağlı, yıllık 45 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın yaklaşık iki ay içinde operasyonlara başlamasının planlandığını belirtti. Şirket, tesisin 2027’de seri üretim ve teslimat artışında belirleyici rol üstlenmesini hedefliyor.
Karluna’nın planları Pratik ile sınırlı değil. Şirket, golf araçları için tip onayı başvurusu yaptığını ve N1 sınıfı ticari araçların tasarım çalışmalarına da başladığını duyurdu. Pratik’in satış fiyatı ise paylaşılan açıklamada yer almıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: