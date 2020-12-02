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    İzmir İmplant Tedavisi

    İmplant tedavisi, diş eksikliği olan hastalarda çene kemiklerini korumak ve çiğneme fonksiyonlarındaki problemleri düzeltmek için uygulanır. Hem genel ağız ve diş sağlığı ile kemik yapısı açısından...
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    İmplant tedavisi, diş eksikliği olan hastalarda çene kemiklerini korumak ve çiğneme fonksiyonlarındaki problemleri düzeltmek için uygulanır. Hem genel ağız ve diş sağlığı ile kemik yapısı açısından hem de estetik görünüm açısından önemli olan implant tedavisi İzmir genelindeki birçok diş kliniğinde de başarılı şekilde uygulanmaktadır.

    İzmir implant tedavisi yapan diş kliniklerinde bu alanda uzman olan diş hekimleri uygulama yapmaktadır. İmplant tedavisini gerçekleştirecek olan diş hekiminin bu alandaki yetkinliği ve becerileri tedavinin başarısı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle İzmir implant tedavisi yapan klinikleri ararken diş hekimlerinin uzmanlığına ve deneyimine dikkat edilmesi gerekir.

    İzmir İmplant Tedavisi Yapan Diş Klinikleri

    İzmir’de başta Konak, Karşıyaka, Bayraklı gibi merkez sayılabilecek ilçeler başta olmak üzere, birçok ilçede implant tedavisi yapan diş klinikleri bulunur. Ancak Karaburun, Urla, Seferihisar gibi merkeze nispeten uzak olan ilçelerde diş tedavisi yaptırmak isteyen hastalar genellikle merkez ilçelere gelir. Bununla birlikte İzmir gülüş estetiği için yalnızca İzmir’den değil; Manisa ve Aydın gibi çevre kentlerden de hastalar gelmektedir.

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    İzmir’de impant tedavisi olmak isteyen ve daha uzak bölgelerde yaşayan hastalar için uzaktan tedavi planlaması da yapılabilmektedir. Böylece hastalar diş kliniklerine geldiklerinde sıra beklemeden tedaviye alınmakta ve tedavi planları doğrultusunda belirlenen tarihlerde randevu oluşturabilmektedir.

    İmplant Tedavisi Aşamaları

    İmplant tedavisi ön ya da arka dişlerde uygulanabildiği gibi, tüm alt çene ya da üst çenede de uygulanabilir. İmplant tedavisi aşamaları şöyledir:

    1. İmplantın yerleştirileceği diş eti bölümünün açılması,
    2. İmplant vidasının yerleştirilmesi
    3. Vücudun implanta uyum sağlaması için beklenmesi
    4. İmplant üstüne kaplama diş yapılması

    İzmir implant tedavisi bu aşamalar kapsamında ortalama 3-4 ay içerisinde tamamlanır. İmplant tedavisi yaptırdıktan sonra da düzenli aralıklarla diş hekimi kontrolünden geçilmesi önemlidir.

    İzmir İmplant Tedavisi Ücretleri

    İzmir implant tedavisi fiyatları, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen fiyat tarifesi kapsamında belirlenir. Bu fiyatlandırmaya kaplama ücreti ya da diş çekimi dahil değildir. İmplant tedavisinde birçok tedavi birlikte uygulandığından, İzmir implant fiyatları için sabit  bir ücret belirlemek mümkün değildir.



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