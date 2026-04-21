    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: 496 km menzil ve 29 dakikada %80 şarj

    Hyundai'nin Türkiye'deki İzmit fabrikasında üretilecek yeni tam elektrikli hatchback otomobili resmen tanıtıldı. IONIQ 3, 496 km menzil, 29 dakikada %80 şarj ve teknolojik iç mekanıyla öne çıkıyor.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai, elektrikli otomobil pazarında ses getirecek yeni kompakt hatchback modeli IONIQ 3'ü resmi olarak tanıttı. Şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken araç, markanın elektrikli geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Renault 5 ve Volkswagen ID 3 gibi modellerin en güçlü rakiplerinden biri olarak piyasada boy gösterecek.

    IONIQ 3, Hyundai'nin Avrupa'daki gelişim ve üretim taahhüdünün bir parçası olarak, Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında üretilecek. Avrupa pazarındaki kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç, markanın "İnsanlık için İlerleme" (Progress for Humanity) vizyonunu temsil ediyor.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    "Aero Hatch" isimli yeni bir gövde tipi formunda tasarlanan IONIQ 3, hem aerodinamik verimliliği hem de cömert iç mekan alanını bir arada sunuyor. Markanın Avrupa'da tasarlanan ilk elektrikli otomobili olan model Art of Steel (Çelik Sanatı) tasarım diline sahip. Eğimli tavan hattı ve bagaj kapağına entegre edilen ördek kuyruğu şeklindeki spoyleri sayesinde 0.263'lük düşük sürtünme katsayısına ulaşarak sınıf lideri bir verimlilik sağlıyor.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Menzil, performans ve şarj

    Hyundai'nin E-GMP (Elektrikli-Global Modüler Platform) altyapısı üzerine inşa edilen IONIQ 3, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik, menzil ve şarj performansını dengeli şekilde sunuyor. İki farklı batarya seçeneği var:

    • Standart Menzil (SR): 42.2 kWh batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, 147 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre yaklaşık 344 km menzil sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 9.0 saniye.
    • Uzun Menzil (LR): 61.0 kWh batarya ile donatılan bu modelin menzili 496 km'ye kadar çıkıyor. Ancak bu versiyon 135 beygir ile biraz daha az güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 9.6 saniyede ulaşabiliyor.
    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki model de ön aksa yerleştirilen tek bir motordan güç alıyor. Tork değeri 250 Nm.  Aracın maksimum hızı ise 170 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Ön bölümde motor yer aldığı için araçta ön bagaj (frunk) bulunmuyor. Şarj performansı konusunda da iddialı olan modelin, her iki batarya seçeneğinde de 29 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşabildiği belirtildi.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Yenilikçi iç mekan

    Aracın iç tasarımı, sürücünün dikkatini yoldan ayırmamasını hedefleyen "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesiyle şekillendirildi. Bu kapsamda geliştirilen ince dijital gösterge paneli, Peugeot'nun i-Cockpit tasarımına benzer şekilde direksiyonun üzerine konumlandırılarak sürücünün görüş açısı yukarı taşındı.

    Otomobil, Hyundai'nin yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor. Android Automotive OS tabanlı bu sistem, donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç büyüklüğündeki multimedya ekran seçenekleriyle kullanılıyor. Kullanıcı alışkanlıkları düşünülerek klima ve medya kontrolleri için fiziksel tuşlar korunmaya devam edilmiş.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Konfor ve depolama alanları

    IONIQ 3, kompakt boyutlarına rağmen akıllıca tasarlanmış saklama alanları sunuyor. Uzun aks mesafesi sayesinde beş yetişkinin rahatça seyahat edebileceği bir alan sunulurken, bagaj hacmi toplamda 441 litreye (322 litre ana bagaj + 119 litre zemin altı Megabox) ulaşıyor. Ayrıca araçta Bose premium ses sistemi, çift bölgeli klima ve LED ambiyans aydınlatması gibi özellikler de opsiyonel olarak mevcut.

    İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni araçta akıllı telefon ya da giyilebilir cihazla giriş imkanı sunan Dijital Anahtar 2, araçtan harici cihazara enerji sağlayan V2L teknolojisi ve Otoyol Sürüş Desteği 2 (HDA2) gibi gelişmiş güvenlik sistemleri de standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. IONIQ 3’ün Avrupa pazarında teşvikler hariç 30.000 euro'nun altında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı da gelen haberler arasında. Otomobilin üretimi, Ağustos’ta Hyundai’nin İzmit fabrikasında başlayacak ve 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

