İzmitli Hyundai IONIQ 3 resmen tanıtıldı: 496 km menzil ve 29 dakikada %80 şarj

IONIQ 3, Hyundai'nin Avrupa'daki gelişim ve üretim taahhüdünün bir parçası olarak, Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında üretilecek. Avrupa pazarındaki kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç, markanın "İnsanlık için İlerleme" (Progress for Humanity) vizyonunu temsil ediyor.
Menzil, performans ve şarj
Hyundai'nin E-GMP (Elektrikli-Global Modüler Platform) altyapısı üzerine inşa edilen IONIQ 3, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik, menzil ve şarj performansını dengeli şekilde sunuyor. İki farklı batarya seçeneği var:
- Standart Menzil (SR): 42.2 kWh batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, 147 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre yaklaşık 344 km menzil sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 9.0 saniye.
- Uzun Menzil (LR): 61.0 kWh batarya ile donatılan bu modelin menzili 496 km'ye kadar çıkıyor. Ancak bu versiyon 135 beygir ile biraz daha az güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 9.6 saniyede ulaşabiliyor.
Yenilikçi iç mekan
Aracın iç tasarımı, sürücünün dikkatini yoldan ayırmamasını hedefleyen "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesiyle şekillendirildi. Bu kapsamda geliştirilen ince dijital gösterge paneli, Peugeot'nun i-Cockpit tasarımına benzer şekilde direksiyonun üzerine konumlandırılarak sürücünün görüş açısı yukarı taşındı.
Otomobil, Hyundai'nin yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor. Android Automotive OS tabanlı bu sistem, donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç büyüklüğündeki multimedya ekran seçenekleriyle kullanılıyor. Kullanıcı alışkanlıkları düşünülerek klima ve medya kontrolleri için fiziksel tuşlar korunmaya devam edilmiş.
Konfor ve depolama alanları
IONIQ 3, kompakt boyutlarına rağmen akıllıca tasarlanmış saklama alanları sunuyor. Uzun aks mesafesi sayesinde beş yetişkinin rahatça seyahat edebileceği bir alan sunulurken, bagaj hacmi toplamda 441 litreye (322 litre ana bagaj + 119 litre zemin altı Megabox) ulaşıyor. Ayrıca araçta Bose premium ses sistemi, çift bölgeli klima ve LED ambiyans aydınlatması gibi özellikler de opsiyonel olarak mevcut.
