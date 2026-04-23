    İzmitli Hyundai IONIQ 3'ün standart versiyonu da ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Hyundai'nin Türkiye'de üretilecek yeni tam elektrikli hatchback otomobili kısa süre önce N Line donanım paketiyle yüzünü göstermişti. Bu kez aracın standart versiyonuna ait görüntüler sızdırıldı.

    Hyundai IONIQ 3, kısa süre önce tanıtılan sportif N Line donanımının ardından nihayet standart versiyonuyla da objektiflere yakalandı. Koreli kaynaklar tarafından paylaşılan ilk özel görseller, Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araç stratejisinin en önemli halkalarından birini tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.

    Daha sade ön tasarım

    Standart IONIQ 3, N Line versiyonunun agresif hatlarından ziyade daha sade ve sofistike bir tasarım dilini benimsemiş. İlk bakışta en büyük fark ön bölümde ortaya çıkıyor. N Line'da daha agresif tampon tasarımı, daha büyük hava girişleri ve sportif detaylar dikkat çekerken, standart versiyon daha temiz çizgilere ve minimalist bir görünüme bürünmüş.

    Yan profilde ise bizi sportif etekler ve koyu detaylar yerine daha sade alt gövde kaplamaları ile günlük kullanıma hitap eden bir görünüm karşılıyor. N Line versiyondaki sportif jant tasarımı, standart pakette yerini menzile katkı sağlayan aerodinamik bir yapıya bırakıyor.

    Arka bölüm daha geleneksel

    Arka bölümde N Line paketinde dikkat çeken difüzör benzeri tampon tasarımı ve daha iddialı detaylar bulunurken, beyaz standart versiyon daha düz ve sade bir tampon yapısına sahip. Ayrıca N Line modelde daha belirgin bir arka spoiler yer alırken, standart modelde daha mütevazı bir tasarım tercih edilmiş görünüyor.

    Sonuç olarak beklenildiği gibi standart model daha geleneksel ve yalın bir duruş sergilerken, N-Line paket ise daha sportif ve agresif bir görünüm sunmakta.
    Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında üretilecek Hyundai IONIQ 3'ün tüm detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
    Kaynakça https://thekoreancarblog.com/first-look-new-hyundai-ioniq-3-standard-model-spotted-without-n-line-trim/ https://x.com/ParanTesla/status/2046929283092992357
