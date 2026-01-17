Giriş
    J.J. Abrams yeni bir filmle geri dönüyor: The Great Beyond'un çıkış tarihi açıklandı

    J.J. Abrams'ın Star Wars: The Rise of Skywalker'dan beri çektiği ilk film olan The Great Beyond'un vizyon tarihi açıklandı. Başrollerde Glenn Powell ve Jenna Ortega var. 

    Bir dönem Hollywood'un en gözde sinemacılarından olan J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yarattığı hayal kırıklığı sonrası neredeyse ortadan kayboldu. Yapımcı olarak yer aldığı birkaç proje dışında 2020'den beri yeni bir işini görmediğimiz Abrams, beş yıllık bu suskunluğu geçtiğimiz yıl Duster dizisi ile bozdu. Yönetmenin beyaz perdeye dönüşü ise bu yıl gerçekleşecek. Abrams'ın The Rise of Skywalker'dan beri yönettiği ilk film olan The Great Beyond, Kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak.

    Warner Bros., J.J. Abrams'ın orijinal bir fikirden yol çıkarak yazıp yönettiği The Great Beyond'un 13 Kasım 2026'da vizyona gireceğini duyurdu.

    The Great Beyond'un Başrollerinde Glenn Powell ve Jenna Ortega Var

    Filmin başrollerinde son dönemde yıldızı parlayan Glenn Powell (The Running Man, Top Gun: Maverick) ile Jenna Ortega (Wednesday) yer alıyor. Onlara Samuel L. Jackson, Emma Mackey, Merritt Wever, Sophie Okonedo gibi isimler eşlik ediyor.

    The Great Beyond'un konusu resmi olarak açıklanmamış olsa da filmin 1984 yapımı The Last Starfighter'dan esinlendiği ve 80'lerin aksiyon-macera filmlerini bir saygı duruşu niteliğinde olacağı söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre film, ünlü bir yazarın, yıllarca romanlarında anlattığı fantastik dünyanın gerçek olduğunu açıklamasıyla başlayan macerayı konu alacak.

