J.J. Abrams yeni bir filmle geri dönüyor: The Great Beyond'un çıkış tarihi açıklandı

Warner Bros., J.J. Abrams'ın orijinal bir fikirden yol çıkarak yazıp yönettiği The Great Beyond'un 13 Kasım 2026'da vizyona gireceğini duyurdu.
The Great Beyond'un Başrollerinde Glenn Powell ve Jenna Ortega Var
Filmin başrollerinde son dönemde yıldızı parlayan Glenn Powell (The Running Man, Top Gun: Maverick) ile Jenna Ortega (Wednesday) yer alıyor. Onlara Samuel L. Jackson, Emma Mackey, Merritt Wever, Sophie Okonedo gibi isimler eşlik ediyor.
The Great Beyond'un konusu resmi olarak açıklanmamış olsa da filmin 1984 yapımı The Last Starfighter'dan esinlendiği ve 80'lerin aksiyon-macera filmlerini bir saygı duruşu niteliğinde olacağı söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre film, ünlü bir yazarın, yıllarca romanlarında anlattığı fantastik dünyanın gerçek olduğunu açıklamasıyla başlayan macerayı konu alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: