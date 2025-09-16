Giriş
    Jack Ma, Alibaba'ya geri döndü; Yeni dönemde önceliği yapay zeka olacak

    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, neredeyse altı yıl önce ayrıldığı şirkete geri döndü. Şirkette yeniden aktif bir rol üstlenmeye başlayan Ma, özellikle yapay zeka yatırımlarına öncülük ediyor. 

    Jack Ma, Alibaba'ya geri döndü; Yeni dönemde önceliği yapay zeka olacak
    Çin'in ABD ile girdiği ticaret ve teknoloji savaşı, Pekin yönetiminin özel sektöre yönelik tavrını da değiştirmiş durumda. Yapay zeka ve savunma sanayii gibi alanlarda ABD ile yarışabilmek için kamu yatırımlarının yeterli olamyacağının farkında olan Çin, son dönemde özel sektöre karşı çok daha ılımlı bir tavır sergiliyor. Nitekim Pekin yönetiminin Jack Ma'ya yönelik tavrı da ciddi anlamda değişmiş görünüyor.

    2019 yılında Çin yönetimiyle ters düşmesinin ardından Çin'den adeta sürgün edilen ve kurucusu olduğu Alibaba'nın başından ayrılmak zorunda kalan Jack Ma, şimdi Alibaba'ya geri döndü. Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Ma, son haftalarda Alibaba'da çok daha aktif bir rol üstleniyor. Ma'nın yönetici olarak şirkete döndüğü henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da şu anda Alibaba'da dümenin başında Ma'nın olduğu söyleniyor.

    Jack Ma Önderliğindeki Alibaba, Yapay Zekaya Büyük Yatırımlar Yapacak

    Jack Ma'nın şimdi geri dönmesi tesadüf değil. Çin, özellikle yapay zeka alanında ABD ile kritik bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışta tüm silahlarını kullanma niyetinde olan Pekin yönetimi, ülke tarihinin en başarılı girişimcilerinden biri olan Jack Ma'yı da bu amaçla oyuna yeniden dâhil etti. Nitekim Ma'nın daha şimdiden yapay zekaya yönelik yatırımlara yön vermeye başladığı söyleniyor.

    Önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka ile bağlantılı alanlara 380 milyar yuan (53.4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlayan Alibaba, sadece Qwen gibi yapay zeka modelleriyle değil, veri merkezleri ve bulut hizmetleriyle de bu alanda varlık göstercek. Bu yüzden Çin'in yapay zeka altyapısı için oldukça önemli bir yere sahip.

    Tabii Alibaba asıl faaliyet olanı olan e-ticaret konusunda da yatırımlar yapmaya devam edecek. Son dönemde JD ve PDD (Temu) gibi Çinli şirketlerin bu alanda yükselişi sebebiyle, şirket bir dönem domine ettiği bu alanda artık çok daha sıkı bir rekabetle karşı karşıya. Ma, yeni döneminde bu rekabetle de baş etmek zorunda kalacak.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

