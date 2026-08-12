Jaguar'ın yeni elektriklisinin iç mekanı şaşırttı: Arka camı da yok

Yeni dört koltuklu Type 01, Jaguar'ın tamamen elektrikli lüks otomobil markası olarak yeniden yapılanmasının ilk önemli modellerinden biri olacak. Otomobilin prototipleri daha önce yoğun şekilde test edilmiş ve sürüş testleri gerçekleştirilmiş olsa da iç mekan ilk kez bu kadar net biçimde görücüye çıktı.
Kabinin merkezinde uzanan “omurga”
Type 01'in iç mekanındaki en dikkat çekici detay, kabinin tamamı boyunca uzanan büyük merkezi bölüm oluyor. Jaguar tarafından "imza sanat eseri" olarak tanımlanan bu omurga, ön ve arka koltukları birbirinden ayırarak kabini dört ayrı bölüme bölüyor. Her bölümde bağımsız bir koltuk bulunuyor. Paylaşılan görüntüler Type 01’in panoramik camlı, alçak ve eğimli bir tavana sahip olduğunu da doğruluyor.
Isıtma, iklimlendirme ve bilgi-eğlence işlevleri için kullanılan küçük dokunmatik ekran ise merkezi bölümden yukarı doğru yükseliyor. Şirket, teknolojik bileşenlerin kabinin mimarisine doğrudan entegre edildiğini belirtiyor.
Ön konsolun tasarımında sürücü ve ön yolcu tarafları da belirgin biçimde birbirinden ayrılıyor. Gösterge panelindeki tasarım çizgileri kaputun üst bölümünde de devam ediyor. Böylece iç ve dış tasarım arasında ortak bir görsel karakter oluşturuluyor.
Arka cam yerine dijital görüş sistemi
Jaguar'ın çözümünde kameradan gelen görüntüyü gösteren ekran, alışılmış konumdan farklı olarak ön camın alt kısmına yerleştiriliyor. Ekranın konumu yan aynalarla aynı hizada bulunuyor. Bu tasarım ve tercihe sürücülerin alışması önemli. Polestar 4'te bu nedenli kazaların yaşandığı görülmüştü.
1.000 PS güce ulaşan üç motorlu yapı
Jaguar, otomobilde 120 kWh kapasiteli bir batarya paketi kullanıyor. Şirketin hedeflerine göre Type 01, EPA ölçüm standardına göre 400 milin, yani yaklaşık 644 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. WLTP standardındaki hedef ise 700 kilometre (435 mil) seviyesinde.
Güç aktarımında ise dört tekerlekten çekişli, üç elektrik motorlu bir sistem görev yapıyor. Toplam güç 986 beygirin üzerine çıkarken sistemin toplam çıkışı 735 kW ve yaklaşık 1.000 PS seviyesine ulaşıyor. Jaguar ayrıca otomobil için yaklaşık 1.300 Nm tork değeri açıklıyor.
Ekim ayında tanıtılacak
Jaguar CEO'su Rawdon Glover, Type 01'in her açıdan kendine özgü bir tasarıma sahip olduğunu ve iç mekanının da benzeri olmayan bir karakter taşıdığını belirtiyor.
Otomobil, bu hafta sonu ABD'nin California eyaletinde düzenlenecek Monterey Car Week kapsamında yeni bir kamuflaj kaplamasıyla sergilenecek. Jaguar Type 01'in tamamen ortaya çıkacağı resmi tanıtım ise 6 Ekim'de New York'ta gerçekleştirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: