Jaguar'ın yeni elektriklisinin iç mekanı şaşırttı: Arka camı da yok

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Tam Boyutta Gör Jaguar, tamamen elektrikli yeni nesil lüks GT modeli Type 01'in iç mekanını ilk kez gösterdi. Ekim ayında gerçekleştirilecek kapsamlı tanıtım öncesinde paylaşılan görüntüler, markanın üretim modelinde Type 00 konseptinin tasarım anlayışını büyük ölçüde koruduğunu ortaya koyuyor.

Yeni dört koltuklu Type 01, Jaguar'ın tamamen elektrikli lüks otomobil markası olarak yeniden yapılanmasının ilk önemli modellerinden biri olacak. Otomobilin prototipleri daha önce yoğun şekilde test edilmiş ve sürüş testleri gerçekleştirilmiş olsa da iç mekan ilk kez bu kadar net biçimde görücüye çıktı.

Kabinin merkezinde uzanan “omurga”

Type 01'in iç mekanındaki en dikkat çekici detay, kabinin tamamı boyunca uzanan büyük merkezi bölüm oluyor. Jaguar tarafından "imza sanat eseri" olarak tanımlanan bu omurga, ön ve arka koltukları birbirinden ayırarak kabini dört ayrı bölüme bölüyor. Her bölümde bağımsız bir koltuk bulunuyor. Paylaşılan görüntüler Type 01’in panoramik camlı, alçak ve eğimli bir tavana sahip olduğunu da doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Jaguar, Type 01'in kokpitinde mümkün olduğunca sade bir görünüm tercih ediyor. Sürücünün önünde büyük bir dijital bilgi ekranı bulunsa da gösterge panelinin geri kalanında fiziksel ve görsel karmaşa azaltılıyor.

Isıtma, iklimlendirme ve bilgi-eğlence işlevleri için kullanılan küçük dokunmatik ekran ise merkezi bölümden yukarı doğru yükseliyor. Şirket, teknolojik bileşenlerin kabinin mimarisine doğrudan entegre edildiğini belirtiyor.

Ön konsolun tasarımında sürücü ve ön yolcu tarafları da belirgin biçimde birbirinden ayrılıyor. Gösterge panelindeki tasarım çizgileri kaputun üst bölümünde de devam ediyor. Böylece iç ve dış tasarım arasında ortak bir görsel karakter oluşturuluyor.

Arka cam yerine dijital görüş sistemi

Tam Boyutta Gör Type 01, geleneksel dikiz aynası ve arka cam kullanımından da kopuyor. Otomobilde arka cam bulunmuyor ve bunun yerine dijital arka görüş kamerası kullanılıyor. Benzer bir yaklaşım daha önce Polestar 4'te de uygulanmıştı.

Jaguar'ın çözümünde kameradan gelen görüntüyü gösteren ekran, alışılmış konumdan farklı olarak ön camın alt kısmına yerleştiriliyor. Ekranın konumu yan aynalarla aynı hizada bulunuyor. Bu tasarım ve tercihe sürücülerin alışması önemli. Polestar 4'te bu nedenli kazaların yaşandığı görülmüştü.

1.000 PS güce ulaşan üç motorlu yapı

Tam Boyutta Gör Type 01'in teknik altyapısında Jaguar'ın elektrikli modeller için geliştirdiği yeni JEA (Jaguar Electric Architecture) platformu bulunuyor. Üretim versiyonunun, tamamen elektrikli araçlara özel bu mimari üzerine inşa edildiği belirtiliyor.

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Jaguar, otomobilde 120 kWh kapasiteli bir batarya paketi kullanıyor. Şirketin hedeflerine göre Type 01, EPA ölçüm standardına göre 400 milin, yani yaklaşık 644 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. WLTP standardındaki hedef ise 700 kilometre (435 mil) seviyesinde.

Güç aktarımında ise dört tekerlekten çekişli, üç elektrik motorlu bir sistem görev yapıyor. Toplam güç 986 beygirin üzerine çıkarken sistemin toplam çıkışı 735 kW ve yaklaşık 1.000 PS seviyesine ulaşıyor. Jaguar ayrıca otomobil için yaklaşık 1.300 Nm tork değeri açıklıyor.

Ekim ayında tanıtılacak

Jaguar CEO'su Rawdon Glover, Type 01'in her açıdan kendine özgü bir tasarıma sahip olduğunu ve iç mekanının da benzeri olmayan bir karakter taşıdığını belirtiyor.

Otomobil, bu hafta sonu ABD'nin California eyaletinde düzenlenecek Monterey Car Week kapsamında yeni bir kamuflaj kaplamasıyla sergilenecek. Jaguar Type 01'in tamamen ortaya çıkacağı resmi tanıtım ise 6 Ekim'de New York'ta gerçekleştirilecek.

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Jaguar'ın yeni elektriklisi şaşırttı: Arka camı bile yok

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