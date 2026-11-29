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Oynat Jailbreak’li PS5 Pro’da GTA 6 için konulan 30 FPS sınırı kırıldı. Bir mod geliştiricisi, PSSR ve kayıpsız ölçeklendirme teknolojilerini kullanarak oyunu 4K çözünürlükte 120 FPS seviyesine çıkardı. Kare oluşturma yöntemiyle GPU yükü hafifletilerek son derece akıcı bir oynanış elde edildi. Öte yandan bağımsız geliştiricilerin gayriresmi PC sürümü çalışmaları da devam ediyor. Rockstar ise GTA 6'nın resmi PC sürümüne dair henüz bir tarih vermedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bir modcu, kare oluşturmayı kullanarak jailbreak yapılmış PS5 Pro'da GTA VI'yı 4K çözünürlükte neredeyse 120 FPS'de çalıştırdığını gösterdi. X'te paylaşılan görüntülerde, şehirde gezinirken oyunun neredeyse sabit 120 FPS'de çalıştığı görülüyor.

Rockstar'a şikayet yağıyor: GTA VI grafik kalitesi düştü! 1 gün önce eklendi

Sword, görüntülerin capture kart kullanılmadan doğrudan konsoldan kaydedildiğini söylüyor. FPS kilidini açma modu, PSSR 2 ve kayıpsız ölçeklendirme kombinasyonu, GTA 6 PS5 Pro videosunda gözlemlenen büyük kare hızı artışını açıklıyor. Konsola özel yükseltici, daha düşük yerel çözünürlüğü 4K'ya yükselterek GPU yükünü azaltıyor. Bu arada, kayıpsız ölçeklendirmenin kare oluşturması ek kareler ekleyerek muhtemelen fps’yi 60’dan 120’ye çıkarıyor.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X/S için 30FPS sınırı ile geldi. Modcular, hemen harekete geçerek daha yüksek kare hızlarıyla denemeler yapmaya başladı. O zamandan beri, jailbreak yapılmış PS5 ve PS5 Pro konsolları için birinci şahıs kamera seçenekleri, hava durumu düzeltmeleri ve kilidi kaldırılmış kare hızı sunan çeşitli resmi olmayan yamalar ortaya çıktı. Ancak, kare oluşturma olmadan performans tutarsız kalmaya devam ediyor.

Bu arada, Xbox sürümünün çalıştırılabilir dosyasının sızdırılmasının ardından bağımsız geliştiriciler, GTA VI'nın resmi olmayan PC sürümleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Topluluk takipçileri, önde gelen projelerin %90’ının tamamlandığını, performansın da 25 ila 30 FPS arasında değiştiğini iddia ediyor. Bu projelerin FSR 4 ölçeklendirme, mouse ile kamera kontrolü ve yakınlık tabanlı sesli sohbet ile deneysel çok oyunculu işlevsellik içerdiği bildiriliyor.

Rockstar Games, GTA 6’nın PC’ye ne zaman çıkacağını açıklamadı.

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Jailbreak'li PS5 Pro'da GTA 6 hız rekoru: 120FPS kilidi açıldı

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