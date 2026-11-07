Yeni James Bond için sürpriz iki isim gündemde

Yapay Zeka Özeti:
- Denis Villeneuve'ün yöneteceği yeni James Bond filmi için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Rol için daha önce Callum Turner ve Josh O'Connor gibi isimler öne çıkarken, yarışa sürpriz şekilde Robert Pattinson ile Nicholas Hoult da dâhil oldu. Yapımcıların bu iki ünlü oyuncuyu da test çekimlerine çağıracağı belirtiliyor. Steven Knight'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin çekimlerinin 2027 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor.
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Robert Pattinson ve Nicholas Hoult da James Bond Rolü İçin Yarışta
Dün ortaya çıkan yeni bilgiler, James Bond'un bu dört isimden biri olacağı yönündeki algıyı kırdı. Çünkü yapımcılar şu anda Bond rolü için Robert Pattinson ve Nicholas Hoult'u da değerlendiriyor. Daha önce ortaya çıkan adaylar gibi bu iki ismin de test çekimlerine katılacağı belirtiliyor. Yani bu iki isim de en az diğerleri kadar denklemin içinde.
Yeni James Bond filmini, Dune ve Arrival gibi şahane filmlerden tanıdığımız Dennis Villeneuve çekecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight yazıyor. Henüz çekim tarihi açıklamamış olsa da çekimlerin 2027'nin ilk aylarında başlayacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: