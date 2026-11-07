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    Yeni James Bond için sürpriz iki isim gündemde

    Denis Villeneuve'ün (Dune) yöneteceği yeni James Bond filminde ünlü ajana sürpriz bir isim hayat verebilir. Daha önce hiç gündemde olmayan iki oyuncu yarışa dâhil oldu.  

    Yeni James Bond için sürpriz iki isim gündemde Tam Boyutta Gör
    Amazon çatısı altında hayata geçirilecek olan yeni James Bond filminde ünlü ajana kimin hayat vereceği sorusu çok yakında cevap bulacak. Ancak günün sonunda bu rolü alacak isim, hiç tahmin etmediğimiz bir oyuncu olabilir. Son haftalarda gelen haberler, Bond rolü için Callum Turner, Jack Lowden ve Josh O'Connor'ın, bir de pek tanınmayan genç bir oyuncunun test çekimlerine katılacağını ortaya çıkarmıştı. Biz bu dört isimden birinin yeni Bond olarak açıklanmasını beklerken, yarışa sürpriz iki isim daha dâhil oldu.

    Robert Pattinson ve Nicholas Hoult da James Bond Rolü İçin Yarışta

    Dün ortaya çıkan yeni bilgiler, James Bond'un bu dört isimden biri olacağı yönündeki algıyı kırdı. Çünkü yapımcılar şu anda Bond rolü için Robert Pattinson ve Nicholas Hoult'u da değerlendiriyor. Daha önce ortaya çıkan adaylar gibi bu iki ismin de test çekimlerine katılacağı belirtiliyor. Yani bu iki isim de en az diğerleri kadar denklemin içinde.

    Yeni James Bond filmini, Dune ve Arrival gibi şahane filmlerden tanıdığımız Dennis Villeneuve çekecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight yazıyor. Henüz çekim tarihi açıklamamış olsa da çekimlerin 2027'nin ilk aylarında başlayacağı konuşuluyor.

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