Hitman'in stüdyosu tarafından yapılan James Bond oyunu 007 First Light ertelendi

007 First Light, 27 Mayıs'a Ertelendi
Tüm bunlar bir araya gelince 2026'nın en heyecan yaratan oyunlarından birine dönüşen 007 First Light, normalde 27 Mart'ta çıkacaktı. Ancak IO Interactive, dün bir açıklama yaparak oyunun 27 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu.
IO Interactive tarafından yapılan açıklamada, oyunun şu anda baştan sona oynanabilir durumda olduğunu ve bu ekstra iki ayın tüm pürüzleri giderek olabilecek en iyi deneyimi ortaya çıkarmak için kullanılacağını belirtti. Stüdyo ayrıca bunun şu ana kadar geliştirdikleri en büyük oyun olduğunun da altını çizdi.
IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.
Oyun; PC, PlayStation 5,Xbox Series S/X ve Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak.