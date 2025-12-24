Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hitman'in stüdyosu tarafından yapılan James Bond oyunu 007 First Light ertelendi

    2026'nın en heyecanla beklenen oyunlarından olan 007 First Light, beklediğimizden daha geç çıkacak. IO Interactive, yeni James Bond oyununun çıkış tarihini ileriye çekti.

    Hitman'in stüdyosu tarafından yapılan James Bond oyunu 007 First Light ertelendi Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de 007 First Light olacak. Adında bulunan 007 ibaresinden de anlayacağınız üzere bir James Bond oyunu olan 007 First Light, gerek konusu gerekse stüdyosuyla merak uyandırıyor. Çünkü bu James Bond oyununu, Hitman oyunlarını yapan IO Interactive hazırlıyor. Üstelik şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da oldukça igi çekici duruyor.

    007 First Light, 27 Mayıs'a Ertelendi

    Tüm bunlar bir araya gelince 2026'nın en heyecan yaratan oyunlarından birine dönüşen 007 First Light, normalde 27 Mart'ta çıkacaktı. Ancak IO Interactive, dün bir açıklama yaparak oyunun 27 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu.

    IO Interactive tarafından yapılan açıklamada, oyunun şu anda baştan sona oynanabilir durumda olduğunu ve bu ekstra iki ayın tüm pürüzleri giderek olabilecek en iyi deneyimi ortaya çıkarmak için kullanılacağını belirtti. Stüdyo ayrıca bunun şu ana kadar geliştirdikleri en büyük oyun olduğunun da altını çizdi.

    IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

    Oyun; PC, PlayStation 5,Xbox Series S/X ve Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssiptv kanal ekleme toyota otomatik şanzıman yorumları d4d motor ömrü taksimetre ne zaman açılır kırık ps4

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5
    Apple MacBook Pro M5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum