Hitman'in stüdyosu tarafından yapılan James Bond oyunu 007 First Light ertelendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de 007 First Light olacak. Adında bulunan 007 ibaresinden de anlayacağınız üzere bir James Bond oyunu olan 007 First Light, gerek konusu gerekse stüdyosuyla merak uyandırıyor. Çünkü bu James Bond oyununu, Hitman oyunlarını yapan IO Interactive hazırlıyor. Üstelik şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da oldukça igi çekici duruyor.

007 First Light, 27 Mayıs'a Ertelendi

Tüm bunlar bir araya gelince 2026'nın en heyecan yaratan oyunlarından birine dönüşen 007 First Light, normalde 27 Mart'ta çıkacaktı. Ancak IO Interactive, dün bir açıklama yaparak oyunun 27 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu.

IO Interactive tarafından yapılan açıklamada, oyunun şu anda baştan sona oynanabilir durumda olduğunu ve bu ekstra iki ayın tüm pürüzleri giderek olabilecek en iyi deneyimi ortaya çıkarmak için kullanılacağını belirtti. Stüdyo ayrıca bunun şu ana kadar geliştirdikleri en büyük oyun olduğunun da altını çizdi.

Tencent, Horizon klonu olmakla suçlanan oyununu iptal etti 6 gün önce eklendi

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi olacak; Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

Oyun; PC, PlayStation 5,Xbox Series S/X ve Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

James Bond oyunu 007 First Light ertelendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: