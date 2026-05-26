Yeni James Bond oyunu 007: First Light övgülere boğuluyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan 007: First Light, 27 Mayıs'ta oyunseverlerle buluşacak.Eleştiri ambargosunun bugün kalkmasıyla birlikte, oyunu erkenden deneme şansı yakalayan oyun yayıncıları ve yazarlar kendi yorumlarını paylaşmaya başladılar. Gelen ilk yorumlar son derece umut verici.

Oyun MetaCritic'te açılışı 88 puandan yaptı. Bu da 007: First Light'ı 2026'nın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor. Aynı şekilde 90 OpenCritic puanıyla orada da zirveye yakın bir yerde duruyor.

Hitman serisinin arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız IO Interactive'in geliştirdiği 007: First Light, daha çıkmadan "Hitman ile Uncharted'ın karışımı" olarak tanımlanıyordu. Gelen ilk yorumlar bu benzetmeyi doğrularken, bu formülün çok iyi sonuç verdiğini söylüyor. Hatta bazıları bunu bir adım daha ileri taşıyarak First Light'ın bugüne kadar çıkan en iyi Bond oyunu olduğunu söylüyor. Daha önce GoldenEye gibi beğeni kazanmış Bond oyunlarının da çıktığı göz önüne alınınca, bu aslında baya büyük bir övgü.

IO Interactive'in İstanbul'daki stüdyosunun da doğrudan katkıda bulunduğu 007 First Light, bir orijin hikâyesi anlatıyor. James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki çaylaklık yıllarına şahit oluyoruz. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol ediyor. Oyunda Bond'u, Dexter: Origin Sin dizisinde Dexter'ın da gençliğine hayat veren Patrick Gibson canlandırıyor.

Türkeç dil desteğiyle gelen 007: First Light; PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak.

