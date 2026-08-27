Bond 26 için görüşülen oyuncular belli oldu: İşte yeni James Bond adayları

Yeni James Bond olması için yapımcıların değerlendirmeye aldığı isimler: Callum Turner, Jack Lowden, Jacon Elordi, Jack Barton, Harris Dickinson, Jack O'Connell ve Paul Mescal.
Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton İsimleri Öne Çıkıyor
Tüm bu isimlerle görüşüldüğü ama şu anda özellikle üç ismin ön plana çıktığı söyleniyor: Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton. Yeni Bond rolü için nispeten daha az tanınan bir oyuncu arayan yapımcıların, sadece bir kaç İngiliz dizisinde rol alan Jack Barton üzerinde yoğunlaştığını söyleyenler de var ama işin bu kısmı henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Ancak yukarıda saydığımız bu yedi ismin yeni Bond rolü için değerlendirmede olduğu, birden fazla kaynak tarafından doğrulanmış durumda.
Ortaya çıkan bu isimlerden de anlaşılacağı üzere yeni Bond filminde nispeten daha genç bir James Bond göreceğiz. Böylece uzun yıllar sürecek yeni bir serinin de temellerini atılmış olacak. Ancak bunun bir orijin hikâyesi olması beklenmiyor.
Filmin senaryosunu, Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight yazıyor. Henüz çekim tarihi açıklamamış olsa da çekimlerin 2027'nin ilk aylarında başlayacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim