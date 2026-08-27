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    Bond 26 için görüşülen oyuncular belli oldu: İşte yeni James Bond adayları

    Denis Villeneuve'ün (Dune, Arrival) çekeceği yeni James Bond filminin başrolü için değerlendirmede olan oyuncular belli oldu. İşte Bond 26'da 007'ye hayat vermesi için görüşülen isimler.

    James Bond rolü için görüşülen oyuncular belli oldu Tam Boyutta Gör
    Daniel Craig'li filmleri artık geride bırakan James Bond serisi, yakında yeni bir filmle geri dönecek. Üstelik bu yeni filmi, Dune ve Arrival gibi şahane filmlere imza atan Denis Villeneuve çekecek. Villeneuve'ün işe dâhil olmasıyla çok daha heyecan verici bir hâl alan yeni James Bond filminde Bond'u canlandıracak isim için arayış sürüyor. Gelen son bilgilere bakılırsa, yapım ekibi bu rol için bir kısa liste oluşturmuş durumda.

    Yeni James Bond olması için yapımcıların değerlendirmeye aldığı isimler: Callum Turner, Jack Lowden, Jacon Elordi, Jack Barton, Harris Dickinson, Jack O'Connell ve Paul Mescal.

    Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton İsimleri Öne Çıkıyor

    Tüm bu isimlerle görüşüldüğü ama şu anda özellikle üç ismin ön plana çıktığı söyleniyor: Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton. Yeni Bond rolü için nispeten daha az tanınan bir oyuncu arayan yapımcıların, sadece bir kaç İngiliz dizisinde rol alan Jack Barton üzerinde yoğunlaştığını söyleyenler de var ama işin bu kısmı henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Ancak yukarıda saydığımız bu yedi ismin yeni Bond rolü için değerlendirmede olduğu, birden fazla kaynak tarafından doğrulanmış durumda.

    Ortaya çıkan bu isimlerden de anlaşılacağı üzere yeni Bond filminde nispeten daha genç bir James Bond göreceğiz. Böylece uzun yıllar sürecek yeni bir serinin de temellerini atılmış olacak. Ancak bunun bir orijin hikâyesi olması beklenmiyor.

    Filmin senaryosunu, Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight yazıyor. Henüz çekim tarihi açıklamamış olsa da çekimlerin 2027'nin ilk aylarında başlayacağı konuşuluyor.

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    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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