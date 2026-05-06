James Cameron, Alien filminin 3D versiyonunu hazırlamayı planlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son 20 yılını Avatar serisi üzerinde çalışarak geçiren usta yönetmen James Cameron, bu serinin sonraki filmlerine geçmeden önce bir süre ara verip başka projelere zaman ayırmaya hazır görünüyor. Bir yandan yeni Terminator filmi üzerinde çalışmaya devam eden Cameron, diğer yandan damgasını vurduğu bir diğer seri olan Alien'ı da yeniden ele almayı değerlendiriyor.

James Cameron, Aliens'ı 3D'ye Dönüştürebilir

Alien serisinin 1986 tarihli ikinci filmi Aliens'ı çeken James Cameron, bu filmi 3D'ye dönüştürme fikri üzerinde durmaya başladığını açıkladı. Avatar filmleriyle 3D teknolojisinin yeniden yaygınlaşmasına öncülük eden Cameron, henüz somut bir projeye başlamış değil. Ancak bu konuda epey hevesli görünüyor.

2D çekilen filmlerin sonradan 3D'ye dönüştürülmesini sağlayan derinlik haritalama teknolojisinin bugün artık oldukça iyi bir noktaya ulaştığını söyleyen Cameron, bu teknolojiden faydalanarak Aliens'ı 3D'ye dönüştüreceklerini söylüyor. Usta yönetmen daha önce de Titanic ve Terminator 2'nin 3D versiyonlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştu.

