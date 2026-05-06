Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Cameron, Alien filminin 3D versiyonunu hazırlamayı planlıyor

    3D teknolojisinin öncülerinden olan usta yönetmen James Cameron, bugün hâlâ övgüyle söz edilen Aliens filmini 3D'ye dönüştürebilir. Cameron, konuya dair açıklamalarda bulundu.

    James Cameron, Alien filminin 3D versiyonunu hazırlamayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Son 20 yılını Avatar serisi üzerinde çalışarak geçiren usta yönetmen James Cameron, bu serinin sonraki filmlerine geçmeden önce bir süre ara verip başka projelere zaman ayırmaya hazır görünüyor. Bir yandan yeni Terminator filmi üzerinde çalışmaya devam eden Cameron, diğer yandan damgasını vurduğu bir diğer seri olan Alien'ı da yeniden ele almayı değerlendiriyor.

    James Cameron, Aliens'ı 3D'ye Dönüştürebilir

    Alien serisinin 1986 tarihli ikinci filmi Aliens'ı çeken James Cameron, bu filmi 3D'ye dönüştürme fikri üzerinde durmaya başladığını açıkladı. Avatar filmleriyle 3D teknolojisinin yeniden yaygınlaşmasına öncülük eden Cameron, henüz somut bir projeye başlamış değil. Ancak bu konuda epey hevesli görünüyor.

    2D çekilen filmlerin sonradan 3D'ye dönüştürülmesini sağlayan derinlik haritalama teknolojisinin bugün artık oldukça iyi bir noktaya ulaştığını söyleyen Cameron, bu teknolojiden faydalanarak Aliens'ı 3D'ye dönüştüreceklerini söylüyor. Usta yönetmen daha önce de Titanic ve Terminator 2'nin 3D versiyonlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea 1.3 multijet easy yorum pegasus koltuk düzeni nissan note 1.5 dci polis telsiz frekans listesi tıp okumak zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum