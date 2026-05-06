James Cameron, Alien filminin 3D versiyonunu hazırlamayı planlıyor

James Cameron, Aliens'ı 3D'ye Dönüştürebilir
Alien serisinin 1986 tarihli ikinci filmi Aliens'ı çeken James Cameron, bu filmi 3D'ye dönüştürme fikri üzerinde durmaya başladığını açıkladı. Avatar filmleriyle 3D teknolojisinin yeniden yaygınlaşmasına öncülük eden Cameron, henüz somut bir projeye başlamış değil. Ancak bu konuda epey hevesli görünüyor.
2D çekilen filmlerin sonradan 3D'ye dönüştürülmesini sağlayan derinlik haritalama teknolojisinin bugün artık oldukça iyi bir noktaya ulaştığını söyleyen Cameron, bu teknolojiden faydalanarak Aliens'ı 3D'ye dönüştüreceklerini söylüyor. Usta yönetmen daha önce de Titanic ve Terminator 2'nin 3D versiyonlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: