Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Webb Teleskobu, uzak bir galaksinin merkezinde garip bir yapı tespit etti

    James Webb Uzay Teleskobu, 45 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 77 galaksisinin gizli merkez yapısını ve dev kara deliğinin sıra dışı davranışlarını ortaya çıkardı.

    James Webb Teleskobu, uzak galakside garip bir yapı tespit etti Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan yaklaşık 45 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Messier 77 galaksisinin merkezini benzeri görülmemiş ayrıntılarla görüntüledi. Yakalanan yeni görüntülerde bu dev sarmal yapının merkezindeki olağanüstü parlaklık ve şimdiye kadar optik dalga boylarında doğrudan görülemeyen gizli yapısıyla dikkat çekti.

    Merkezi neden bu kadar parlak?

    Balina takımyıldızında yer alan Messier 77, Samanyolu gibi çubuklu sarmal galaksi sınıfında bulunuyor. Ancak iki galaksi arasında önemli bir fark var. Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A* adlı süper kütleli kara delik nispeten sakin davranırken Messier 77’nin çekirdeğinde bulunan kara delik son derece aktif durumda. Yaklaşık Güneş’in 8 milyon katı kütleye sahip olan bu süper kütleli kara delik, çevresindeki maddeyi yoğun biçimde içine çekiyor.

    James Webb Teleskobu, uzak galakside garip bir yapı tespit etti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre kara deliğin çevresine düşen gaz ve toz, yüksek hızlarda dönerek bir yığılma diski oluşturuyor. Bu süreç sırasında ortaya çıkan aşırı sürtünme ve ısınma, inanılmaz seviyede enerji açığa çıkarıyor. Oluşan ışınım o kadar güçlü ki, bazı bölgelerde galaksinin geri kalanındaki yıldızların toplam parlaklığını bile geride bırakıyor.

    Araştırmacılar bu tür sistemleri “aktif galaktik çekirdek” olarak tanımlıyor. Messier 77, bu kategorinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    James Webb’in MIRI cihazı görüntüledi

    Yeni görüntü, James Webb’in Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI) ile elde edildi. Kızılötesi gözlem teknolojisi sayesinde teleskop, görünür ışığın aşamadığı yoğun gaz ve toz katmanlarının arkasını inceleyebildi.

    Bu gözlemler sırasında galaksinin merkezinden geçen ve optik teleskoplarla doğrudan görülemeyen merkezi “çubuk” yapısı net biçimde ortaya çıktı. Çubuk yapılar, yıldızlarla dolu doğrusal bölgeler olarak tanımlanıyor ve spiral kolları ikiye ayırıyor. Bu alanlarda yıldız oluşum hızının olağanüstü seviyelerde olduğu belirtiliyor.

    James Webb Teleskobu, uzak galakside garip bir yapı tespit etti Tam Boyutta Gör
    Galaksideki yoğun gaz ve toz rezervlerinin hem yeni yıldızların oluşumunu beslediği hem de kara deliğin büyümesini sürdürmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor. James Webb’in kızılötesi gözlem kapasitesi, özellikle bu soğuk toz bulutlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini mümkün hale getiriyor. Görselde galaksinin dış bölgelerinde görülen mavi tonlar da bu daha soğuk toz yapılarını temsil ediyor.

    Turuncu çizgiler gerçek değil

    Yeni JWST görüntüsünde en dikkat çeken unsurlardan biri de galaksi merkezinden dışarı doğru uzanan parlak turuncu çizgiler oldu. Ancak araştırmacılar bunların fiziksel galaktik yapılar olmadığını özellikle vurguluyor.

    Bu çizgiler, teleskobun görüntüleme tekniğinden kaynaklanan optik bir etki sonucu oluşuyor. Yani görüntüde görülen devasa ışık çizgileri gerçekte galaksinin parçası değil.

    Messier 77, kozmik ölçekte görece yakın konumda bulunduğu ve Dünya’dan doğrudan görülebildiği için astronomlar tarafından uzun süredir detaylı biçimde inceleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, büyük galaksiler arasında Dünya’ya en yakın olan Andromeda Galaksisi yaklaşık 2 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Buna rağmen Messier 77, aktif çekirdeği sayesinde bilimsel açıdan çok daha sıra dışı özellikler sergiliyor.

    Galaksinin merkezindeki kara delik halen bazı önemli gizemler barındırıyor. Astronomlar, bu kadar aktif bir kara deliğin normalde güçlü gama ışınları yayması gerektiğini belirtiyor. Ancak Messier 77’de beklenen seviyede gama ışını tespit edilmiyor.

    Buna karşın sistemden alışılmadık derecede yüksek miktarda nötrino yayılıyor. “Hayalet parçacıklar” olarak da bilinen nötrinolar, maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmeden evrende yol alabiliyor. Bilim insanları, kara deliğin neden düşük gama ışını üretirken yoğun nötrino yaydığı sorusuna et bir yanıt bulabilmiş değil.

    Kaynakça https://futurism.com/space/james-webb-strange-structure-core-distant-galaxy https://esawebb.org/images/potm2604a/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 3 1.5 dci tpw kontrol ettirin ne demek audi q5 neden tutulmuyor procto glyvenol krem kullananlar yorumları 225 40 r18 lastik hava basıncı kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum