James Webb Teleskobu, uzak bir galaksinin merkezinde garip bir yapı tespit etti

Merkezi neden bu kadar parlak?
Balina takımyıldızında yer alan Messier 77, Samanyolu gibi çubuklu sarmal galaksi sınıfında bulunuyor. Ancak iki galaksi arasında önemli bir fark var. Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A* adlı süper kütleli kara delik nispeten sakin davranırken Messier 77’nin çekirdeğinde bulunan kara delik son derece aktif durumda. Yaklaşık Güneş’in 8 milyon katı kütleye sahip olan bu süper kütleli kara delik, çevresindeki maddeyi yoğun biçimde içine çekiyor.
Araştırmacılar bu tür sistemleri “aktif galaktik çekirdek” olarak tanımlıyor. Messier 77, bu kategorinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
James Webb’in MIRI cihazı görüntüledi
Yeni görüntü, James Webb’in Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI) ile elde edildi. Kızılötesi gözlem teknolojisi sayesinde teleskop, görünür ışığın aşamadığı yoğun gaz ve toz katmanlarının arkasını inceleyebildi.
Bu gözlemler sırasında galaksinin merkezinden geçen ve optik teleskoplarla doğrudan görülemeyen merkezi “çubuk” yapısı net biçimde ortaya çıktı. Çubuk yapılar, yıldızlarla dolu doğrusal bölgeler olarak tanımlanıyor ve spiral kolları ikiye ayırıyor. Bu alanlarda yıldız oluşum hızının olağanüstü seviyelerde olduğu belirtiliyor.
Turuncu çizgiler gerçek değil
Yeni JWST görüntüsünde en dikkat çeken unsurlardan biri de galaksi merkezinden dışarı doğru uzanan parlak turuncu çizgiler oldu. Ancak araştırmacılar bunların fiziksel galaktik yapılar olmadığını özellikle vurguluyor.
Bu çizgiler, teleskobun görüntüleme tekniğinden kaynaklanan optik bir etki sonucu oluşuyor. Yani görüntüde görülen devasa ışık çizgileri gerçekte galaksinin parçası değil.
Messier 77, kozmik ölçekte görece yakın konumda bulunduğu ve Dünya’dan doğrudan görülebildiği için astronomlar tarafından uzun süredir detaylı biçimde inceleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, büyük galaksiler arasında Dünya’ya en yakın olan Andromeda Galaksisi yaklaşık 2 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Buna rağmen Messier 77, aktif çekirdeği sayesinde bilimsel açıdan çok daha sıra dışı özellikler sergiliyor.
Galaksinin merkezindeki kara delik halen bazı önemli gizemler barındırıyor. Astronomlar, bu kadar aktif bir kara deliğin normalde güçlü gama ışınları yayması gerektiğini belirtiyor. Ancak Messier 77’de beklenen seviyede gama ışını tespit edilmiyor.
Buna karşın sistemden alışılmadık derecede yüksek miktarda nötrino yayılıyor. "Hayalet parçacıklar" olarak da bilinen nötrinolar, maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmeden evrende yol alabiliyor. Bilim insanları, kara deliğin neden düşük gama ışını üretirken yoğun nötrino yaydığı sorusuna et bir yanıt bulabilmiş değil.Kaynakça https://futurism.com/space/james-webb-strange-structure-core-distant-galaxy https://esawebb.org/images/potm2604a/
