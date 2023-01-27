James Webb teleskopunda arıza yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar yapılmış en güçlü teleskop unvanını alan ve yapımı 20 yıldan fazla süren James Webb teleskopu bilim dünyasında dönüm noktası sayılabilecek evren keşifleri yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte zaman zaman arızalar da yaşanabiliyor.

James Webb arızalandı

Dünya'dan yaklaşık olarak 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ve 10 milyar dolara mal olan teleskop, mikro meteor parçaları gibi zorlu uzay koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı. Yine de bazı arızaların önüne geçilemiyor.

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NASA tarafından yapılan açıklamaya göre teleskopun yakın kızılötesi görüntüleme ve spektrograf – NIRISS modülünün arızalandığını ve uçuş sisteminin devre dışı bırakıldığını açıkladı. Modülü geliştiren Kanada Uzay Ajansı ve NASA sorunun kaynağını bulmak için birlikte çalışıyor. Donanım kısmına herhangi bir zararın yansımadığı da belirtilmiş. Bir süre NIRISS ile yapılan keşiflere ara verildiği dile getirildi.

NIRISS modülü 4 farklı araştırma için kullanılıyor. Bir tanesi ötegezegenlerden gelen ışık sinyallerini analiz ederek atmosferi oluşturan elementleri incelemek. Diğeri görüş alanında çok yakın bulunan nesneleri incelemek. Üçüncüsü tek bir seferde binlerce galaksiyi inceleyebilme ve sonuncusu da ötegezegen geçiş spektroskopisini incelemek. Bunların bazılarını aynı anda gerçekleştirebiliyor.

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James Webb teleskopunda kısmi arıza