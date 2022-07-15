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    James Webb Uzay Teleskobu'nun odağında bu kez Jüpiter var

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Uzay teleskobunun odağında ise bu kez Jüpiter ve onun uydusu Europa yer alıyor.
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    James Webb Uzay Teleskobu'nun odağında Jüpiter var
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    Son birkaç günde NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen çarpıçı fotoğrafları paylaşmıştı. NASA, ilk paylaşımlarında nebulalar ve galaksi grupları gibi derin uzay fotoğraflarını yayınlamıştı. Şimdi ise teleskobun merceği daha tanıdık bir yere dönerek Jüpiter ve onun uydusu Europa gözlemleniyor.

    Çekilen görüntüler James Webb Teleskobu'nun kalibrasyon aşamasında elde edilen görüntülere dayanıyor. Kalibrasyonun bir diğer amacı ise yeni teleskobun yakın uzay araştırmalarında gezegen, uydu ve diğer gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılıp kullanılamayacağını anlamaktı. Görünen o ki bunun cevabı olumlu.

    James Webb Uzay Teleskobu'nun odağında Jüpiter var
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    Hedef, Güneş Sistemi'mizi yakından incelemek

    Çekilen fotoğraflar öncekiler gibi büyüleyici bir görüntü sunmasa da önem derecesi esasında değişmiyor. Paylaşılan görüntülerde Jüpiter'in halkaları net bir şekilde görülürken gaz devinin Büyük Kırmızı Noktası da görülüyor. Bunun yanında gezegenin en ünlü uydusu Europa'nın yanında Thebe ve Metis uyduları fotoğraflarda yer alıyor.

    Bilim insanları, Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus gibi uydulardan fışkıran maddeleri görüp göremeyeceğimizi merak ediyor. Webb, bu merakı gidermek için kullanılacakmış gibi duruyor. Gelecekte Güneş Sistemi'mizden çok daha fazla fotoğraf görebiliriz.

    Öte yandan elde edilen görüntüler Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) kullanılarak çekildi. Bu, kalibrasyon testinin bir kısmının parçasıydı. Zira NASA, James Webb Teleskobu'nun hareket halindeki cisimler ve aynı zamanda Jüpiter gibi parlak gök cisimlerinin yakınlarındaki cisimleri gözlemleme kabiliyetini görmek istiyor. NASA tarafından yapılan açıklamada ise teleskobun tüm testlerden başarılı ayrıldığı bildiriliyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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