    Japon devi SoftBank, Intel’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı

    SoftBank, Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yaparak şirkete adeta bir can suyu verdi. Bu yatırım ile SoftBank, şirketin altıncı en büyük yatırımcısı konumuna yükselecek.

    ABD merkezli çip devi Intel, Japon teknoloji devi SoftBank’tan aldığı 2 milyar dolarlık sermaye desteği ile önemli bir güven oyu kazandı. Şirket, yıllardır süren yönetim hataları ve yapay zeka çipleri pazarında geride kalmasının ardından başlattığı dönüşüm sürecinde böylece önemli bir destek bulmuş oldu.

    Intel’e can suyu

    SoftBank’ın bu yatırımı Intel’in hisse senetleri üzerinden gerçekleşecek ve Japon şirketi, Intel’in en büyük 10 hissedarı arasına taşıyacak. Ayrıca SoftBank, ABD’deki 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesi gibi yapay zekaya yönelik büyük yatırımlarını Intel hamlesiyle pekiştirmiş olacak.

    SoftBank CEO’su Masayoshi Son, yaptığı açıklamada, “Bu stratejik yatırım, Intel'in de kritik bir rol oynayacağı ABD'de ileri düzey yarı iletken üretimi ve tedarikinin daha da genişleyeceği yönündeki inancımızı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

    İşlem tamamlandığında SoftBank, Intel’de yaklaşık yüzde 2 hisseye sahip olacak. Bu da onu şirketin altıncı en büyük yatırımcısı konumuna taşıyacak. Ancak SoftBank, Intel’de yönetim kurulu koltuğu talep etmeyecek ve çip satın alımıyla ilgili herhangi bir taahhütte bulunmayacak.

    Yatırım duyurusunun ardından SoftBank hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, Intel ise piyasa kapanışından sonra yüzde 5,6 değer kazandı.

    Zorluklar sürüyor

    Japon devi SoftBank, Intel’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Intel, 2024’te 18,8 milyar dolar zarar açıklayarak 1986’dan bu yana ilk defa yıllık kayıp yaşadı. Şirket, AMD gibi rakiplerin PC ve sunucu çip pazarındaki yükselişi ve TSMC’yi hedefleyen sözleşmeli çip üretim planlarının başarısızlığıyla mücadele ediyor. Aynı zamanda Nvidia’nın başını çektiği yapay zeka devrimini de kaçırmış olmakla yüzleşiyor.

    Reuters’ın haberine göre Intel, büyük müşterileri kazanmak için sözleşmeli çip üretim iş modelinde önemli bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Öte yandan Intel’in hem tasarımcı hem üretici olması onu ABD’de TSMC ile rekabet edebilecek en güçlü aday haline getiriyor. Dolayısıyla Intel, ABD için kritik öneme sahip bir şirket.

    Bu bağlamda bir süre önce Bloomberg, ABD hükümetinin Intel’de yüzde 10 hisse alma görüşmeleri yürüttüğünü duyurmuştu. Ancak bu iddia taraflar tarafından doğrulanmadı.

