Japon devi SoftBank, Intel’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı

Intel’e can suyu
SoftBank’ın bu yatırımı Intel’in hisse senetleri üzerinden gerçekleşecek ve Japon şirketi, Intel’in en büyük 10 hissedarı arasına taşıyacak. Ayrıca SoftBank, ABD’deki 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesi gibi yapay zekaya yönelik büyük yatırımlarını Intel hamlesiyle pekiştirmiş olacak.
SoftBank CEO’su Masayoshi Son, yaptığı açıklamada, “Bu stratejik yatırım, Intel'in de kritik bir rol oynayacağı ABD'de ileri düzey yarı iletken üretimi ve tedarikinin daha da genişleyeceği yönündeki inancımızı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.
İşlem tamamlandığında SoftBank, Intel’de yaklaşık yüzde 2 hisseye sahip olacak. Bu da onu şirketin altıncı en büyük yatırımcısı konumuna taşıyacak. Ancak SoftBank, Intel’de yönetim kurulu koltuğu talep etmeyecek ve çip satın alımıyla ilgili herhangi bir taahhütte bulunmayacak.
Yatırım duyurusunun ardından SoftBank hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, Intel ise piyasa kapanışından sonra yüzde 5,6 değer kazandı.
Zorluklar sürüyor
Reuters’ın haberine göre Intel, büyük müşterileri kazanmak için sözleşmeli çip üretim iş modelinde önemli bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Öte yandan Intel’in hem tasarımcı hem üretici olması onu ABD’de TSMC ile rekabet edebilecek en güçlü aday haline getiriyor. Dolayısıyla Intel, ABD için kritik öneme sahip bir şirket.
Bu bağlamda bir süre önce Bloomberg, ABD hükümetinin Intel'de yüzde 10 hisse alma görüşmeleri yürüttüğünü duyurmuştu. Ancak bu iddia taraflar tarafından doğrulanmadı.
