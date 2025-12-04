Japonya Uzay Ajansı'nın desteğiyle gerçekçi Ay keşif simülasyonu geliştirildi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Uzay araştırmalarına ve keşif oyunlarına meraklı olanlar, önümüzdeki günlerde ilgi çekici bir simülasyon oyununa kavuşacak. Ay'ın yüzeyinde geçen son derece gerçekçi bir keşif deneyimi sunmayı hedefleyen Real Moon, yakında Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak.

Real Moon'un en dikkat çekici özelliği, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş olması. Oyunu yapan Historia stüdyosu, JAXA ile birlikte çalışarak gerçekçi verilere dayanan bir Ay simülasyonu oluşturdu. Ay'ın coğrafi yapısı ve yüzey şartları, bilimsel verilere uyun şekilde dijitale aktarıldı.

Real Moon, Unreal Engine 5 Kullanılarak Geliştirildi

Unreal Engine 5 kullanılarak yapılan Real Moon'da oyuncular, çeşitli uzay araçlarını kullanarak Ay yüzeyini keşfeden bir astronotu kontrol ediyor olacak. Bu keşif tamamen rastgele olmayacak. Real Moon, oyunculara çeşitli keşif görevleri sunacak.

Hem Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın dâhiliyeti, hem de ücretsiz yayınlanacak olması Real Moon'u özellikle uzay meraklıları için cazip bir projeye dönüştürüyor. Oyun için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı ama stüdyo oyunun yakında yayınlanacağını söylüyor.

