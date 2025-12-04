Japonya Uzay Ajansı'nın desteğiyle gerçekçi Ay keşif simülasyonu geliştirildi

Real Moon'un en dikkat çekici özelliği, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş olması. Oyunu yapan Historia stüdyosu, JAXA ile birlikte çalışarak gerçekçi verilere dayanan bir Ay simülasyonu oluşturdu. Ay'ın coğrafi yapısı ve yüzey şartları, bilimsel verilere uyun şekilde dijitale aktarıldı.
Real Moon, Unreal Engine 5 Kullanılarak Geliştirildi
Unreal Engine 5 kullanılarak yapılan Real Moon'da oyuncular, çeşitli uzay araçlarını kullanarak Ay yüzeyini keşfeden bir astronotu kontrol ediyor olacak. Bu keşif tamamen rastgele olmayacak. Real Moon, oyunculara çeşitli keşif görevleri sunacak.
Hem Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın dâhiliyeti, hem de ücretsiz yayınlanacak olması Real Moon'u özellikle uzay meraklıları için cazip bir projeye dönüştürüyor. Oyun için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı ama stüdyo oyunun yakında yayınlanacağını söylüyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: