Japonlardan yeni icat: İçine girip soğuyabileceğiniz buzdolabı

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Tam Boyutta Gör Japonya'da yazlar giderek daha sıcak hale gelirken, şirketler bunaltıcı sıcakla başa çıkmalarına yardımcı olacak yeni ve daha iyi yollar bulmak için giderek daha ilginç ürünler çıkarıyorlar. Bunlardan biri de Do Hiemon Box adı verilen tek kişilik soğutma kabini. Dev bir buzdolabına benziyor ancak yalnızca insan vücudunu soğutmak için tasarlanmış bir ürün.

En iyi buzdolabı markaları ve tavsiyeleri 5 ay önce eklendi

Do Hiemon Box: İnsanlar için buzdolabı

Tam Boyutta Gör Japon soğutma ve otomat üreticisi SDRS tarafından geliştirilen ve endüstriyel ekipman tedarikçisi Trusco Nakayama tarafından satılan kabin, Japonya'da yaygın olarak görülen soğutmalı otomatlardan ilham alınarak tasarlanmış.

Do Hiemon Box, iç sıcaklığını 15 derecede tutarak, içeri adım attığınız andan itibaren serinlik sağlıyor. Oturduğunuzda, yaklaşık 5 dereceye kadar soğutulmuş hava başınıza, boynunuza, omuzlarınıza ve sırtınıza doğru üfleyerek vücudunuzu anlık serinlik veriyor.

5 dakikada buz gibi yapıyor

Şirket, yaklaşık 5 dakika içinde kişinin belirgin şekilde daha serin hissedeceğini ve yaklaşık 10 dakika içeride kalmanın vücut sıcaklığını hızla düşürerek ısı bitkinliği belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu, özellikle sıcak ortamlarda çalışan kişiler için faydalı.

Düşük enerji tüketimi

Kabin üç hava akışı ve soğutma ayarı sunuyor, aşırı soğutmayı önlemek için 20 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor ve tipik bir spot klimanın yarısı kadar enerji tüketiyor. Kurulum gerektirmiyor, hem iç hem de dış mekanda kullanıma uygun ve tekerlekler üzerine monte edildiğinden ihtiyaç duyulan yere taşınabiliyor.

Fiyatı 9200 dolar

Do Hiemon Box, Japonya'da endüstriyel ekipman distribütörleri aracılığıyla satışa sunuldu ve standart modelin fiyatı vergiler hariç 1.5 milyon yen (9.200 dolar). Şu anda ev kullanıcılarından ziyade işletmelere ve kuruluşlara yönelik bir ürün.

2029 mm yüksekliğinde ve 931 mm genişliğinde

293 kg ağırlığında (tekerlekler üzerinde hareket ediyor ve kurulum gerektirmiyor)

Kullanıcının kontrolünde üç hava akışı ayarı

Aşırı soğutmayı önlemek için otomatik kapanma

Bir spot klimanın çektiği enerjinin yarısı kadar enerji tüketimi

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