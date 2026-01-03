Japonların mini elektriklisi Mibot | Yılbaşı zamları geldi: MTV, köprü ve otoyollar

Programımızın bu haftaki bölümüne 7 bin dolarlık minik elektrikli Mibot ile başlasak da MTV, köprü ve otoyollara gelen zamlarla tadımız biraz kaçtı. Ardından yerli üretim SWM G01 Pro ve Tunland V9'un Türkiye fiyatlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:11 - Minik elektrikli Mibot
09:52 - Yeni yıl zamları: MTV, köprü ve otoyollar
24:58 - Engelliler için ÖTV muafiyetinde yeni üst limit
30:08 - 1000 km menzilli yeni Yangwang U7
38:54 - Yerli üretim SWM G01 Pro'nun fiyatı
45:42 - Foton Tunland V9 fiyatı
53:49 - Kapanış