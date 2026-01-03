Japonların mini elektriklisi Mibot | Yılbaşı zamları geldi: MTV, köprü ve otoyollar

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümüne 7 bin dolarlık minik elektrikli Mibot ile başlasak da MTV, köprü ve otoyollara gelen zamlarla tadımız biraz kaçtı. Ardından yerli üretim SWM G01 Pro ve Tunland V9'un Türkiye fiyatlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:11 - Minik elektrikli Mibot

09:52 - Yeni yıl zamları: MTV, köprü ve otoyollar

24:58 - Engelliler için ÖTV muafiyetinde yeni üst limit

30:08 - 1000 km menzilli yeni Yangwang U7

38:54 - Yerli üretim SWM G01 Pro'nun fiyatı

45:42 - Foton Tunland V9 fiyatı

53:49 - Kapanış

