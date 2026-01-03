Kim Nerede? 496 Çin, yeni santrifüjünü devreye alıyor: Dünya’nın yerçekiminin 1900 katına ulaşacak 232 Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatları ortaya çıktı 52 Honda Civic'in Türkiye'deki satışı durduruldu
    Japonların mini elektriklisi Mibot | Yılbaşı zamları geldi: MTV, köprü ve otoyollar

    Programımızın bu haftaki bölümüne 7 bin dolarlık minik elektrikli Mibot ile başlasak da MTV, köprü ve otoyollara gelen zamlarla tadımız biraz kaçtı. Ardından yerli üretim SWM G01 Pro ve Tunland V9'un Türkiye fiyatlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:11 - Minik elektrikli Mibot

    09:52 - Yeni yıl zamları: MTV, köprü ve otoyollar

    24:58 - Engelliler için ÖTV muafiyetinde yeni üst limit

    30:08 - 1000 km menzilli yeni Yangwang U7

    38:54 - Yerli üretim SWM G01 Pro'nun fiyatı

    45:42 - Foton Tunland V9 fiyatı

    53:49 - Kapanış

