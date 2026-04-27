Dünyanın en büyüğü olacak: Japonya’dan 1 GW’lık yüzer rüzgar santrali planı

Tam Boyutta Gör Japonya, yenilenebilir enerji yatırımlarında dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Tokyo Metropol Yönetimi, Izu Adaları açıklarında dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar santralini kurma planını resmen duyurdu. Projenin 2035 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, tesisin en az 1 gigawatt (GW) elektrik üretmesi öngörülüyor.

Bugün itibarıyla dünyanın en büyük aktif yüzer rüzgar santrali Norveç’te bulunuyor ve kapasitesi 100 megawatt’ın altında kalıyor. Tokyo’nun planladığı proje ise bunun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olacak. Bu kapasite, teorik olarak bir nükleer reaktörün üretimine yakın bir seviyeye işaret ediyor.

Yüzer türbinler nasıl çalışıyor?

Klasik deniz üstü rüzgar santrallerinden farklı olarak bu projede deniz tabanına sabitlenen yapılar yerine su yüzeyinde yüzen platformlar kullanılacak. Bu platformlar, karmaşık bir halat ve çapa sistemiyle sabitlenerek dalga ve rüzgar koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Bu yöntem, kurulum aşamasında deniz tabanında kazı ve çakma işlemleri gerektirmediği için deniz ekosistemi üzerinde daha düşük etki yaratıyor. Türbinlerin ürettiği enerji ise yüksek voltajlı deniz altı kabloları aracılığıyla taşınarak hem ada topluluklarına hem de ana elektrik şebekesine aktarılıyor.

Beş adayı kapsayan geniş ölçekli proje

Tam Boyutta Gör Proje ilk kez Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından 2024 yılında düzenlenen COP29 iklim zirvesinde gündeme getirildi. 2025 mali yılından itibaren yerel halk, balıkçılık ve deniz taşımacılığı sektörleriyle görüşmeler başlatıldı.

Planlanan santral, Oshima, Niijima, Kozushima, Miyake ve Hachijo adalarını kapsayan bir bölgeyi hedef alıyor. Bu geniş alan, hem rüzgar potansiyeli hem de stratejik konumu nedeniyle tercih edildi. Santralin hem ada yerleşimlerine hem de Tokyo ana karasına enerji sağlaması hedefleniyor.

Projenin ölçeği kadar zorlukları da dikkat çekiyor. Tokyo yönetimi, süreci hızlandırmak amacıyla 2026 bütçesini üç kat artırarak 2,7 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) seviyesine çıkardı. Bu kaynak özellikle rüzgar ölçümleri ve deniz tabanı analizleri için kullanılacak.

2035 hedefi tartışmalı

Ancak projeye yönelik özel sektör ilgisi beklenen seviyede değil. Yüksek maliyetler ve uzun vadeli kârlılık belirsizlikleri, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Nitekim Mitsubishi Corporation, 2025 yılında kuzey Japonya’daki büyük rüzgar projelerinden çekilmişti. Bu kararın arkasında artan malzeme maliyetleri ve zayıflayan yen bulunuyor.

Uzmanlara göre 2035 hedefi de oldukça iddialı. Deniz üstü rüzgar projelerinin genellikle 10 yıldan uzun sürede tamamlandığı göz önüne alındığında, Izu projesinin henüz hazırlık aşamasında olması süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Yine de proje, Japonya’nın uzun vadeli enerji stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, 2040 yılına kadar 45 GW deniz üstü rüzgar kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

