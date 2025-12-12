Giriş
    Japonya'da dünyanın ilk otonom yolcu gemisi hizmete girdi

    Japonya, dünyanın ilk otonom yolcu feribotunu hizmete alarak deniz taşımacılığında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 500 kişi taşıyabilen gemi, engelleri tespit ederek rotasını ayarlayabiliyor.

    Japonya'da dünyanın ilk otonom yolcu gemisi hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Japonya, 11 Aralık'ta dünyanın ilk otonom yolcu feribotunu hizmete alarak deniz taşımacılığında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Olympia Dream Seto adlı feribot, Okayama Eyaleti’ndeki Shin-Okayama Limanı ile Shodoshima Adası’ndaki Tonosho Limanı arasında seferlere başladı. Böylece sıradan yolcuları taşıyabilen ve devlet onayı almış ilk otonom yolcu gemisi oldu.

    Engelleri tespit ederek rotasını kendisi ayarlayabiliyor

    Kokusai Ryobi Ferry tarafından işletilen 66 metre uzunluğundaki gemi, 500 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. Çevresel durumu algılayabilen sensörlerle donatılan feribot, engelleri tespit ederek rotasını otomatik biçimde ayarlayabiliyor ve dümen ile pervane kontrolünü kendisi gerçekleştiriyor. Gemi, 5 Aralık 2025’te yapılan denetimlerin ardından Japon hükümetinden resmi onayını aldı.

    Projenin öncülerinden olan Nippon Foundation’ın İcra Direktörü Mikihiro Umino, “Bu, çok heyecan verici bir başlangıç” diyerek gerçek operasyonlardan elde edilecek tecrübeyle güvenliği artırmayı ve küresel standartların oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Vakıftan Mitsuyuki Unno ise teknolojinin, Japonya’daki derinleşen işgücü krizine çözüm sunabileceğini ve uzak yerleşimlerde ulaşımın sürdürülebilirliğini sağlayabileceğini vurguladı.

    Japon denizcilik ve gemi inşa sektörleri son beş yılda 10 binden fazla çalışan kaybetti ve 2024 itibarıyla iş gücü 71 bine geriledi. Ülkenin toplam çalışma çağındaki nüfusu 1995–2023 döneminde %15 azaldı. 2040’ta yaklaşık 11 milyon kişilik açık oluşacağı tahmin ediliyor.

    Bu gelişme, Şubat 2020’de başlatılan ve 50’den fazla şirketin yer aldığı MEGURI2040 programının en önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Program, 2040 yılına kadar Japonya’daki kıyı taşımacılığının yarısını otonom hale getirmeyi hedefliyor. Feribot şu anda tanıtım niteliğindeki yarı otonom seferlerine başlamış olsa da tam otonom ticari işletmenin 2026 Mart ayı sonunda hayata geçmesi planlanıyor.

    Nisan 2026’ya kadar üç geminin daha otonom operasyonlara başlaması bekleniyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü de otonom gemiler için bağlayıcı olmayan bir kod üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin 2026’da kabul edilmesi ve 2032’ye doğru zorunlu hale gelmesi öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/passenger-ferry-in-western-japan-to-run-autonomously-in-world-1st https://mfame.guru/japans-government-leads-effort-to-reclaim-global-shipbuilding-leadership/
