    Japonya’da insansı “din adamı robotu” göreve başladı

    Japonya’da Buddharoid, Budist metinlerle eğitilmiş ve ChatGPT tabanlı yapay zekayla desteklenen insansı bir robot din adamı olarak tapınaklarda görev yapmaya başladı.

    Japonya, Budist öğretilerle donatılmış insansı robotu hizmete sunarak teknoloji otomasyonunda yeni bir eşiğe erişti. Kyoto Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Buddharoid, Budist metinler üzerinde eğitilmiş ve tapınak ortamlarında dini ritüelleri yerine getirebilen insansı robot olarak tanıtıldı.

    Buddharoid

    Buddharoid, OpenAI’ın ChatGPT tabanlı BuddhaBot-Plus adlı bir yapay zeka sohbet programıyla donatıldı. Kyoto Üniversitesi’nden Seiji Kumagai liderliğinde yürütülen proje, gelişmiş dil modelleri ile hazır bir insansı robot platformunun birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Robot, konuşabilme, el hareketleri yapabilme, tapınak içi ritüelleri yerine getirebilme ve geleneksel dua pozisyonlarını alabilme yeteneklerine sahip.

    Gösterim sırasında gri cübbeli Buddharoid, Unitree G1 insansı robot platformu üzerinde insan benzeri jestler sergileyerek katılımcılara saygı ile eğildi ve ellerini dua pozisyonunda birleştirdi. Robot, Budist kutsal metinlerine dayalı olarak hem kişisel sorunlara hem de toplumsal konulara dair soruları yanıtladı.

    Araştırma grubunun bir üyesi olan ve aynı zamanda bir rahip olan Profesör Seiji Kumagai'nin kişisel ilişkilerle ilgili bir tavsiye istediğinde, robot “Onlarla olan yakınlığınızı düşünür ve içsel dengenizi korursanız, ilişkileriniz iyileşecektir” diye yanıtladı.

    Öte yandan Buddharoid, bu alandaki ilk örnek değil. 2019 yılında geliştirilen Mindar, Kyoto’daki 400 yıllık Kodai-ji Tapınağı’nda görev yapıyor. Mindar, Budist metinlere dayanarak vaaz veriyor, kişisel ve ruhani soruları yanıtlıyor ve benzer ritüelleri yerine getiriyor. İnsan benzeri yüz tasarımı, alüminyum ve silikon malzemelerden üretilmiş yapısı ve gelişmiş LLM (Büyük Dil Modelleri) eğitimiyle, gerçek bir rahip davranışını ve iletişim tarzını simüle edebiliyor. 

    Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve kırsal bölgelerdeki nüfus azalması, tapınakları hem takipçi hem finansman hem de yeni rahip bulma konusunda zor durumda bırakıyor. Rahipler, geleneksel hizmetleri sınırlayan ek işleri yürütmek zorunda kalıyor. Bu noktada Buddharoid ve Mindar gibi insansılar, vaaz vermek, ritüelleri yönetmek ve küçülen topluluklarla iletişim kurmak için bir çözüm sunuyor.

    Kyoto Üniversitesi yetkilileri, insansı robotların dini alanda kullanımının giderek artacağını öngörüyor. Robotların, geleneksel olarak insan rahipler tarafından yürütülen bazı ritüelleri yerine getirmesiyle dini kültürde paradigmatik bir değişim yaratabileceği belirtiliyor.

