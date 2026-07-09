Suzuki Jimny'nin özel serisi satışta! Japonya'da büyük ilgi görüyor

Dördüncü jenerasyonuyla dünya çapında offroad tutkunlarının sevgilisi olmaya devam eden Suzuki Jimny, yaşlanmaya meydan okuyor. Japon üretici, geçtiğimiz dönemde düzenlediği JimnySunlight 2026 etkinliğinde müşterilerin nabzını ölçmek için özel bir konsept sergilemişti. Alınan geri bildirimlerin ardından Suzuki, arazi canavarını çok daha hırçın gösterecek olan resmi modifiye kitine yeşil ışık yaktı.
Tokyo'daki konsept gerçek oldu: Jimny Gozel
Standart modele göre yapılan en büyük görsel değişiklikler aracın ön tarafında toplanıyor:
- Alüminyum tarzı tampon eklentileri ve kırmızı detaylarla süslenmiş belirgin bir karter koruma.
- Klasik ızgara yerine nostaljik ve üzerinde retro "SUZUKI" yazısı barındıran bal peteği ızgara.
- Arka tarafta özel tasarım yedek lastik kılıfı, yan marşpiyellerde ve arka tamponda metal görünümlü detaylar.
- Arazi ruhunu yansıtan kırmızı çamurluk paçalıkları.
Kimler satın alabilecek?
Japonya'daki bayilerde 24 Temmuz itibarıyla sipariş defterleri açılacak olan kitin fiyatları işçilik ve montaj hariç 1700 dolar civarında.
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