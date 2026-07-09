Suzuki Jimny'nin özel serisi satışta! Japonya'da büyük ilgi görüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının "küçük dev" lakaplı ikonik SUV modeli Suzuki Jimny, tam 8 yıl aradan sonra yepyeni ve agresif bir görünüme kavuşuyor. Tokyo Auto Salon’da sergilendiğinde yer yerinden oynayan o özel tasarım kit, gelen yoğun talep üzerine resmen seri üretime alınıyor.

Dördüncü jenerasyonuyla dünya çapında offroad tutkunlarının sevgilisi olmaya devam eden Suzuki Jimny, yaşlanmaya meydan okuyor. Japon üretici, geçtiğimiz dönemde düzenlediği JimnySunlight 2026 etkinliğinde müşterilerin nabzını ölçmek için özel bir konsept sergilemişti. Alınan geri bildirimlerin ardından Suzuki, arazi canavarını çok daha hırçın gösterecek olan resmi modifiye kitine yeşil ışık yaktı.

Tokyo'daki konsept gerçek oldu: Jimny Gozel

Tam Boyutta Gör Yeni tasarım detayları, markanın onaylı fabrika aksesuarlarını üreten köklü üretici AWIN ortaklığıyla geliştirildi. Tokyo Auto Salon'da sergilenen Monster Hunter Wilds Edition konseptinden ilham alan ve ardından Jimny Gozel Outdoor Concept olarak rafine edilen bu kit, standart bir Jimny'i adeta küçük bir tanka dönüştürüyor.

Standart modele göre yapılan en büyük görsel değişiklikler aracın ön tarafında toplanıyor:

Alüminyum tarzı tampon eklentileri ve kırmızı detaylarla süslenmiş belirgin bir karter koruma.

ve kırmızı detaylarla süslenmiş belirgin bir karter koruma. Klasik ızgara yerine nostaljik ve üzerinde retro "SUZUKI" yazısı barındıran bal peteği ızgara .

. Arka tarafta özel tasarım yedek lastik kılıfı, yan marşpiyellerde ve arka tamponda metal görünümlü detaylar.

Arazi ruhunu yansıtan kırmızı çamurluk paçalıkları.

Kimler satın alabilecek?

Tam Boyutta Gör Suzuki’nin "Select Plus" aksesuar kataloğuna dahil edilecek olan bu parçalar, hem 3 kapılı Sierra hem de 5 kapılı Nomade gövde tipleri için satın alınabilecek.

Japonya'daki bayilerde 24 Temmuz itibarıyla sipariş defterleri açılacak olan kitin fiyatları işçilik ve montaj hariç 1700 dolar civarında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Japonya'da kapışılan özel seri Suzuki Jimny Gozel satışa çıkıyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: