Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Suzuki Jimny'nin özel serisi satışta! Japonya'da büyük ilgi görüyor

    Japonya'da kapışılan ve yoğun talep üzerine seri üretimi onaylanan özel tasarım kitli Suzuki Jimny satışa çıkıyor. AWIN ortaklığıyla geliştirilen hırçın arazi paketinin fiyatı ve detayları belli oldu.

    Japonya'da kapışılan özel seri Suzuki Jimny Gozel satışa çıkıyor! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının "küçük dev" lakaplı ikonik SUV modeli Suzuki Jimny, tam 8 yıl aradan sonra yepyeni ve agresif bir görünüme kavuşuyor. Tokyo Auto Salon’da sergilendiğinde yer yerinden oynayan o özel tasarım kit, gelen yoğun talep üzerine resmen seri üretime alınıyor.

    Dördüncü jenerasyonuyla dünya çapında offroad tutkunlarının sevgilisi olmaya devam eden Suzuki Jimny, yaşlanmaya meydan okuyor. Japon üretici, geçtiğimiz dönemde düzenlediği JimnySunlight 2026 etkinliğinde müşterilerin nabzını ölçmek için özel bir konsept sergilemişti. Alınan geri bildirimlerin ardından Suzuki, arazi canavarını çok daha hırçın gösterecek olan resmi modifiye kitine yeşil ışık yaktı.

    Tokyo'daki konsept gerçek oldu: Jimny Gozel

    Japonya'da kapışılan özel seri Suzuki Jimny Gozel satışa çıkıyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarım detayları, markanın onaylı fabrika aksesuarlarını üreten köklü üretici AWIN ortaklığıyla geliştirildi. Tokyo Auto Salon'da sergilenen Monster Hunter Wilds Edition konseptinden ilham alan ve ardından Jimny Gozel Outdoor Concept olarak rafine edilen bu kit, standart bir Jimny'i adeta küçük bir tanka dönüştürüyor.

    Standart modele göre yapılan en büyük görsel değişiklikler aracın ön tarafında toplanıyor:

    • Alüminyum tarzı tampon eklentileri ve kırmızı detaylarla süslenmiş belirgin bir karter koruma.
    • Klasik ızgara yerine nostaljik ve üzerinde retro "SUZUKI" yazısı barındıran bal peteği ızgara.
    • Arka tarafta özel tasarım yedek lastik kılıfı, yan marşpiyellerde ve arka tamponda metal görünümlü detaylar.
    • Arazi ruhunu yansıtan kırmızı çamurluk paçalıkları.

    Kimler satın alabilecek?

    Japonya'da kapışılan özel seri Suzuki Jimny Gozel satışa çıkıyor! Tam Boyutta Gör
    Suzuki’nin "Select Plus" aksesuar kataloğuna dahil edilecek olan bu parçalar, hem 3 kapılı Sierra hem de 5 kapılı Nomade gövde tipleri için satın alınabilecek.

    Japonya'daki bayilerde 24 Temmuz itibarıyla sipariş defterleri açılacak olan kitin fiyatları işçilik ve montaj hariç 1700 dolar civarında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa 1.2 t kronik sorunlar kocaeli araba sürme yerleri avea nedir ford fusion garanti kart takip

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum