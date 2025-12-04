Japonya’da karayolları yenilenebilir enerji planının parçası oluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya, karayolu altyapısını yenilenebilir enerji üretimine entegre etmeye yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Ülkenin Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), yol yüzeyine entegre güneş paneli teknolojileri için yeni bir çağrı başlattığını duyurdu.

Başvuru süreciyle birlikte bu sistemlerin gerçek kullanım koşullarına yakın ortamlarda test edilmesi hedefleniyor. Bakanlık, önceki denemelerde araç geçişinin yarattığı ağır yük nedeniyle yüzeylerde çatlak oluştuğunun tespit edildiğini ve bu nedenle yeni saha testlerinin yalnızca yaya kullanımına açık, hafif yüklü alanlarda yapılacağını belirtti.

Yollarda da enerji üretilecek

Yeni program kapsamında, PV panellerinin performansı, dayanıklılığı ve üretim verimliliği, özellikle yol kenarındaki tesislerde uygulanacak projelerle ölçülecek. Bu alanlarda üretilecek elektrikle toplumsal kullanım senaryoları da simüle edilecek. Böylece aydınlatma, küçük ölçekli şarj üniteleri ve diğer yerel enerji ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği değerlendirilecek.

Japonya’da yol yüzeyine ve yol kenarına entegre güneş enerjisi uygulamaları giderek güç kazanıyor. Hafta içinde AirWater ile Luxor Solar, Almanya merkezli Luxor Solar GmbH’nin Japonya kolu, ülkedeki bazı otoparklara dikey PV sistemleri kurduklarını ve bunları enerji satın alma anlaşmaları (PPA) kapsamında işletmeye aldıklarını açıkladı. Bu eğilim yalnızca Japonya ile sınırlı değil, Avrupa’da da benzer projeler hızla yayılıyor. Lüksemburg, kasım ayında otoyol kenarında güneş enerjisine izin veren yeni düzenlemelerini yürürlüğe soktu. Polonya ise yıl ortasında büyük otoyolların yanında PV dizileri test etmeye başladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde de ulaşım altyapısına güneş enerjisi entegre etme çabaları dikkat çekiyor. Ağustos ayında Ko-Solar ile Almanya merkezli R. Kohlhauer, ABD’de otoyol koridorları boyunca PV entegre gürültü bariyerleri inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Çin’de ise eyalet yönetimleri, tüneller, servis alanları ve yol yamaçları dahil olmak üzere geniş bir ağ boyunca güneş kurulumlarını hızla artırıyor.

