    Japonya’dan fiber devrimi: Aynı kablo ile 4 kat kapasite!

    Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi NTT, kalınlığı ve çapı değişmeden geleneksel fiberlere kıyasla dört kat daha fazla veri taşıyabilen dört çekirdekli bir optik fiber tasarladı.

    Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi Nippon Telegraph and Telephone (NTT), mevcut fiber optik altyapıyı değiştirmeden kapasiteyi artırmayı hedefleyen yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Şirket, kalınlığı ve çapı değişmeden geleneksel fiberlere kıyasla dört kat daha fazla veri taşıyabilen dört çekirdekli bir optik fiber tasarladı. Bu tasarımda kablonun fiziksel ölçülerinin korunması, hem deniz altı kablo döşeme gemileri hem de karasal bağlantı sistemleri ve terminal ekipmanlarıyla uyumluluğun sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor.

    Tek bir deniz altı kabloda 192 çekirdek 

    Yeni geliştirilen multicore fiber (MCF), tek çekirdek yerine dört ayrı çekirdeği aynı cam yapı içinde barındırıyor. Bu sayede “uzamsal çoklama” yöntemi kullanılarak tek bir kablo üzerinden dört ayrı optik sinyal aynı anda iletilebiliyor. Günümüzde deniz altı kablolarında genellikle 48 fiber bulunurken, bu teknoloji sayesinde tek bir kablo hattı toplamda 192 çekirdek veri kapasitesine ulaşabiliyor.

    NTT ayrıca bu yeni fiberin mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmesi için çeşitli yardımcı donanımlar da geliştirdi. Bunlar arasında, klasik kara fiberlerini dört çekirdekli deniz altı kablolarına bağlayabilen özel bağlantı kutuları ve tek çekirdekli sistemlerle uyumlu çalışmayı sağlayan terminal ekipmanları yer alıyor. Ayrıca deniz tabanında iki MCF kablosunun birbirine bağlanmasını mümkün kılan çözümler de bulunuyor.

    Dünya genelinde 5G, yapay zeka ve bulut hizmetlerinin hızla büyümesiyle veri iletimine olan ihtiyaç giderek artıyor. Telekom şirketleri bu talebi karşılamak için yeni altyapılar kurabilir, ancak bu hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç. NTT’nin geliştirdiği bu teknoloji ise mevcut altyapıyı tamamen yenilemeden kapasiteyi artırmayı mümkün kılarak daha hızlı ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

    Bu yeni fiber teknolojisinin 2029 yılında kullanıma sunulması planlanıyor. Hayata geçirildiğinde, hem veri trafiğini daha verimli şekilde yönetmeye yardımcı olması hem de yeni projelerin daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi biçimde hayata geçirilmesini sağlaması bekleniyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
