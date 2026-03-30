Japonya’dan fiber devrimi: Aynı kablo ile 4 kat kapasite!

Yeni geliştirilen multicore fiber (MCF), tek çekirdek yerine dört ayrı çekirdeği aynı cam yapı içinde barındırıyor. Bu sayede “uzamsal çoklama” yöntemi kullanılarak tek bir kablo üzerinden dört ayrı optik sinyal aynı anda iletilebiliyor. Günümüzde deniz altı kablolarında genellikle 48 fiber bulunurken, bu teknoloji sayesinde tek bir kablo hattı toplamda 192 çekirdek veri kapasitesine ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör NTT ayrıca bu yeni fiberin mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmesi için çeşitli yardımcı donanımlar da geliştirdi. Bunlar arasında, klasik kara fiberlerini dört çekirdekli deniz altı kablolarına bağlayabilen özel bağlantı kutuları ve tek çekirdekli sistemlerle uyumlu çalışmayı sağlayan terminal ekipmanları yer alıyor. Ayrıca deniz tabanında iki MCF kablosunun birbirine bağlanmasını mümkün kılan çözümler de bulunuyor.

Türk Telekom patent başvurusunda birinci 11 sa. önce eklendi

Dünya genelinde 5G, yapay zeka ve bulut hizmetlerinin hızla büyümesiyle veri iletimine olan ihtiyaç giderek artıyor. Telekom şirketleri bu talebi karşılamak için yeni altyapılar kurabilir, ancak bu hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç. NTT’nin geliştirdiği bu teknoloji ise mevcut altyapıyı tamamen yenilemeden kapasiteyi artırmayı mümkün kılarak daha hızlı ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Bu yeni fiber teknolojisinin 2029 yılında kullanıma sunulması planlanıyor. Hayata geçirildiğinde, hem veri trafiğini daha verimli şekilde yönetmeye yardımcı olması hem de yeni projelerin daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi biçimde hayata geçirilmesini sağlaması bekleniyor.